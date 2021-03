La opinión de Carles Francino

Hay una película del año 2000, ‘La tormenta perfecta’, de George Clooney, que es un drama, no termina bien para su protagonista. Y hay otra peli de Almodóvar de 1984, ‘¿Qué he hecho yo para merecer esto?’, que es una comedia disparatada. Bueno, pues yo creo que, con una mezcla de ambas, nos podría salir un título bastante aproximado de cómo estamos.

Vamos a ver, nos encontramos en una emergencia sin precedentes, en una crisis sanitaria, económica y social de la que va a costar muchísimo salir y, sin embargo, el panorama político que nos acompaña es desolador. Yo no soy ningún negacionista de la política, al contrario; todo lo contrario. Pero si echamos ahora mismo un vistazo al paisaje nos topamos con: primero, lo último que ha ocurrido: una moción de censura en Murcia, provocada -dicen sus promotores- por problemas de corrupción y sumisión a la ultraderecha. Y segundo, a continuación, una convocatoria anticipada de elecciones en Madrid para evitar -según su presidenta- una operación parecida. Esto es lo último, la bomba de hoy a la que se han sumado los socialistas de Castilla y León que también han presentado otra moción de censura, en este caso sin garantía de éxito. Pero es que en este paisaje pandémico donde la salud y la economía deberían ser las únicas prioridades, además de todo esto, recordemos que Catalunya sigue con un gobierno provisional y con los partidos independentistas dispuestos a conjurarse para seguir dando la matraca. Lo de los indultos a los presos, que serviría para destensar un poco las cosas, de momento no hay pistas. Entre otras cosas porque ese asunto divide al gobierno central que ya vive instalado en la discrepancia permanente entre PSOE y Unidas Podemos, seguramente porque estos últimos sólo creen tener futuro si practican el enfrentamiento ideológico día sí, día también.

¡Ah, bueno! Y no quiero olvidarme de esto: con todo un vicepresidente, Pablo Iglesias, liderando el acoso y el señalamiento a los medios de comunicación que no le molan; estrategia confirmada hoy por él mismo sin ningún rubor desde la tribuna del Congreso. Dice que estamos vendidos al poder inmobiliario. En fin, si esto no es señalamiento a periodistas -y más cosas- que baje Dios y lo vea.

Resumiendo, que nos vale mezclar los dos títulos de película: ¿qué hemos hecho en este país para merecer esta tormenta perfecta?