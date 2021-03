En directo: Granada CF - Molde, sigue los octavos de final de la Europa League

Alineaciones probables

Granada CF : Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Nehuén, Foulquier; Eteki, Gonalons, Isma Ruiz; Kenedy, Antonio Puertas y Soldado.

Molde FK : Linde; Pedersen, Sinyan, Risa, Haugen; Aursnes, Knudtzon, Ellingsen; Eikrem, Ulland Andersen; y Sigurdarsson.

Árbitro : Pavel Raczkowski (POL).

Estadio : Los Cármenes.

: Los Cármenes. Hora: 21:00 CET (20:00 GMT).

La previa

La historia del Granada CF en su debut en Europa tiene una nueva cita en este jueves de recibimiento al Molde FK. Los nazarís buscan aún su techo en este primer periplo en la Europa League tras dar la campanada eliminando al Nápoles, con la inyección de moral que ello supuso. No menos sorprendente fue también la clasificación de su próximo rival, que en la última ronda fue capaz de darle la vuelta a un 1-3 frente al Hoffenheim.

Granada tiene un sueño esta temporada del que Diego Martínez se niega a despertar. Los 'novatos' por estos escenarios han obtenido resultados basados en una solidez defensiva envidiable que llegó a desquiciar al mismísimo Gennaro Gattuso en la eliminatoria anterior. El italiano se marchó caliente de los dieciseisavos y llegó a afirmar que si un club italiano hubiera desplegado su juego hubiese llenado "las portadas de todos los periódicos". Dos semanas después, serán los andaluces quienes pueden seguir haciéndose hueco en los medios gracias a sus andanzas por el Viejo Continente.

En sus once primeros encuentros europeos, los rojiblancos acumulan unas cifras de siete triunfos, dos igualadas y dos derrotas con su más pura esencia. En más de la mitad de estos choques, seis, su portería ha acabado a cero. Ese volverá a ser el gran objetivo contra su primer contrincante noruego, a sabiendas del paso importante que supondría para encarrilar la eliminatoria en la ida.

Amenaza con nombre y apellido

Enfrente del Granada CF estará un ariete que está dejando huella en el fútbol noruego. A estas alturas, Magnus Wolff Eikrem ya ha establecido el récord en su país como el futbolista que ha participado en más goles en una edición del torneo. Suma tres tantos, ha repartido cuatro asistencias y ha sido uno de los culpables del rocambolesco resultado de su eliminatoria previa. Recibiendo un total de 27 remates en contra y firmando solo 3 a su favor, el Molde obtuvo un sorprendente 0-2 en Alemania que sirvió para remontar a un Hoffenheim que no supo cómo reaccionar.

Ocho veces se ha enfrentado el conjunto escandinavo a un rival español, con unos resultados muy pobres hasta, precisamente el último de ellos. No había ganado nunca el Molde a un equipo de nuestra liga, hasta que logró imponerse al Sevilla FC en 2016 en un triunfo que no sirvió para voltear su eliminatoria particular.

Para los futboleros del país, la Europa League se presenta como el único aliciente actual para disfrutar del fútbol, inmersos en el largo parón que protagonizan sus competiciones durante todo el invierno.

Un Granada en cuadro

También tiene que hacer frente el Granada a hasta 13 ausencias que no dejan otra opción que tirar de la cantera en la convocatoria. Ángel Montoro, Yangel Herrera y Germán Sánchez no estarán a disposición de su equipo en este duelo por acumulación de tarjetas. Motivos físicos son los que apartan a Carlos Neva, Luis Milla, Alberto Soro, Darwin Machís, Luis Suárez y Neyder Lozano. Y, para colmo, tampoco serán de la partida Quina, Quini, Adrián Marín ni Fede Vico por no estar inscritos.

Vía libre, por tanto, para que un Molde con solo dos bajas pueda rascar un marcador positivo de su visita a Los Cármenes. En su preparación destaca además el nuevo contexto que han buscado para esquivar las restricciones sanitarias en Noruega. Mientras el equipo ha estado días preparándose en Benidorm, su falta de compromisos en el calendario nacional y los impedimentos para cruzar la frontera de su país ha provocado un cambio de sede también en sus duelos como local, que harán que la vuelta de estos octavos de final de jueguen en Budapest.

Dónde verlo

El Granada CF - Molde de octavos de final de la Europa League será televisado por Movistar Liga de Campeones a partir de las 21:00 horas (20:00 en Canarias). También podrá seguirse la retransmisión en directo de la Cadena SER con Dani Garrido y todo el equipo de Carrusel Deportivo.