'Solo las bestias': un enigmático rompecabezas que pone en valor el poder del azar

La misteriosa desaparición de una mujer durante una tormenta de nieve unirá las vidas de cinco personajes. Cinco historias que nos llevarán desde las zonas más rurales y aisladas de Francia, hasta la pobreza y el caos de la ciudad africana de Abiyán. Basada en la novela homónima de Colin Niel, el francés Dominik Moll dirige esta cinta de suspense titulada ‘Solo las bestias’. “El hecho de que la novela cambie de un punto de vista a otro como en la película, porque tiene la misma construcción, es una de las cosas que hizo que me encantase; además del hecho de que con cada punto de vista tú obtienes una nueva capa de información, y eso hace que como lector o espectador vayas entendiendo y juntando cada vez más las distintas piezas, de manera que te mantienes activo todo el tiempo. Así que toda la estructura narrativa es lo que me llamó la atención”, explicaba el director en una entrevista con El Cine en la SER.

Esos cinco personajes no solo están unidos por una desaparición, sino por un mismo deseo: el de ser queridos. Cada uno a su manera, con sus anhelos y ambiciones, ansía esa sensación y hará cualquier cosa por conseguirlo. Alrededor de ese deseo, se comienza a tejer una red que deja entrever las carencias que sufren estos personajes. Al final, el amor desemboca en estafas vía Internet, obsesiones, intereses e incluso la muerte. Y frente a toda esa sucesión de trágicas desdichas, subyace el poder del azar: una simple coincidencia puede hacer tambalear nuestra vida y nuestras relaciones, de modo que, se podría entender que por mucho que intentemos tener el control de las cosas, el azar es más poderoso que cualquiera de nosotros. Aunque esto parezca un mensaje que el director quiere lanzar al espectador, éste asegura que no era su pretensión en absoluto: “Para mí no hay ningún mensaje en la película, excepto esta tontería de decir que todo el mundo desea ser querido y es capaz de hacer estupideces para conseguirlo, pero eso realmente no es un mensaje. A veces es trabajo del público encontrar el mensaje si lo hay. Creo que, simplemente, una película debe ser entretenimiento, pero no el estúpido entretenimiento de Hollywood, sino un entretenimiento creado de forma inteligente”.

Moll consigue algo que un buen cinéfilo agradecerá: mantenerse activo y que no se lo den todo resuelto de un modo sencillo, masticado. No es un rompecabezas demasiado complicado de resolver, pero sí está lo suficientemente bien articulado como para atrapar al espectador y tenerlo intrigado hasta los instantes finales del film. El francés logra que a raíz del misterio principal surjan otras incógnitas que, a pesar de ser menos relevantes, ofrecen un último giro inesperado después de resolver la desaparición que da pie a toda la trama y que acaba siendo producida por una sucesión de casualidades: “En esta película hay coincidencias, pero es decisión de los personajes lo que hacer con ellas. Todos ellos, al menos todos los personajes franceses, se cuentan historias a sí mismos, quieren creer en algo, todo gira en torno a la necesidad de creer en algo. Así que es una mezcla, es decir, sí, la vida es una mezcla de decisiones personales y de coincidencias. Por ejemplo, una de ellas es si naces en Francia o en Abiyán. No vas a tener el mismo tipo de vida, pero es una coincidencia porque no es algo que puedas decidir”, señalaba el francés.

‘Solo las bestias’ llega a los cines españoles el 12 de marzo después de un largo recorrido en el que se incluye el Premio del Público y el de Mejor Actriz para Nadia Tereszkiewicz en el Festival Internacional de Tokio 2019 y su nominación a Mejor Guion Adaptado y Mejor Actriz de Reparto para Laure Calamy en la edición pasada de los Premios César.