Manuel Gutiérrez Aragón: "El fascismo nunca muere"

Rodaje es una novela sobre un joven cineasta en los sesenta, ¿hay mucho de tus experiencias como estudiante de la Escuela de Cinematografía?

Todas las cosas que suceden en Rodaje me han pasado a mí o a gente cercana. No es una autobiografía porque yo empecé en el cine bastante más tarde, diez años después. Pero todo el ambiente de Madrid, los cafés, los amigos, las personas, los actores son verdaderos. A los productores les he cambiado el nombre para que no se les reconociera.

Ha dejado de rodar hace años, pero no de contar historias, es su quinta novela, ¿por qué ese cambio y qué le ha aportado?

Para hacer una película casi pasas más tiempo delante del ordenador escribiendo que rodando, porque nunca hay dinero y hay que acabar pronto. Yo fui guionista antes que director. Al final, todo es contar historias. Los guionistas de los que aprendimos son de Dickens, de Galdós, de Pardo Bazán que conseguían mantener el interés del lector. Además, había muchas imágenes en esas novelas. Tampoco es tan diferente. Lo que sí es diferente es la vida del cine y la del literato. La del literato es más solitaria y la del cine pues estás rodeado de gente por todas partes, que dan mucho la lata, pero hacen mejor la existencia

¿Echa de menos el cine?

Echo de menos eso, salir, la gente, los líos. Mientras ruedas tampoco es que sea fácil, no es que estés muy alegre, todo son problemas. Pero cuando pasa el tiempo, haber hecho una película es como haber ido a la guerra. Está llena de cosas, de fuerza, de peligro, aunque no mates a nadie. Todo eso en la literatura no está. A cambio tienes más tiempo, le echas un poquito más de arte porque no te presionan los directores. Llega un momento que la literatura compensa bastante. Yo nunca dejé de leer, era una cineasta lector.

Muestra a una juventud que hacía muchas cosas, que miraba hacia adelante, que buscaba un futuro en medio de la dictadura, ¿qué diferencias y qué similitudes hay con la juventud de ahora? ¿Había ese nihilismo que puede a veces emerger en la actualidad?

Teníamos más creencias que ahora. Pese a vivir una época gris, siempre pensábamos que teníamos más futuro que ahora, porque siempre pensábamos que podíamos crear el futuro. Ahora ya no, como dicen los que protestan en las calles, “me habéis quitado el futuro”. No solo teníamos más creencias, sino que lo vivíamos todo muy intensamente, pero la vida era gris, había hambre todavía. Madrid estaba cambiando, es que los años sesenta son más importantes de los que se cree, luego los años 80 han quedado como los de la movida, pero los sesenta eran los años de la píldora anticonceptiva que cambió muchas costumbres, llegaban muchas cosas de fuera. Se olvidaron los problemas de la Guerra Civil, nadie quería hablar de ella, no solo ahora, sino entonces también. Los activistas incluso miraban para adelante.

Aparecen Bardem y Berlanga, de hecho, aparece el rodaje de El Verdugo, en los mismos días en los que se condena a muerte a Julián Grimau, y la figura de Berlanga en este año Berlanga, aparece con esa resistencia a acercarse a lo político y ese tira y afloja con Bardem...

Eso es totalmente cierto. Berlanga siempre se escapaba y Bardem siempre intentaba olvidarle al testimonio. Eran amigos, pero esto casi nunca se cuenta. La novela nace justamente de eso, de darme cuenta un día que mientras se estaba rodando El verdugo, que es sobre una pena de muerte, en la realidad había otro juicio, que era el de Grimau, y los dos terminan con pena de muerte, tanto la ficción como la realidad. La de Grimau fue la última muere de la Guerra Civil, porque le culpaban de hechos ocurriendo en la guerra. Fue una conmoción internacional, no tanto en España con la censura, pero fue tremendo. En cambio, la película de Berlanga nadie pensaba que se iba a convertir en el mito en el que se ha convertido. Yo fui a ese rodaje porque me gustaba ver cómo rodaba Berlanga, que parecía que no hacía nada y se lo hacían todo, pero siempre decidía él. Fue el primer rodaje al que fui y me impresionó mucho, por ver la cantidad de gente que hay en un rodaje, el caos, el ruido, la gente que pregunta, parece que la gente no intente hacer la película, sino hacer bulla. Entonces estaba en la Escuela de Cine, que fue muy importante. De ahí salimos muchos.

Sabe que ahora se está investigando todas esas prácticas para catalogarlas y que formen parte de la historia del cine...

Yo prefiero que las mías no se vean que eran muy malas.

¿Ha cambiado mucho el cine? Lo digo porque entonces tanto sus películas, como las de Saura, como las de Suárez, las de Bartolomé o Miró miraban a la realidad del momento, eran muy políticas y ahora cada vez menos....

Entonces estábamos casi inventando la transición. No digo el cine, porque ya estaba inventado, pero sí formas de mirar la realidad y todas las películas tenían algo de testimonial. No tanto con una mirada política, pero tenían una actitud crítica, en la escuela no podía hacerse una película que no tuviera esa mirada crítica a la realidad. Se estaba inventando todo eso. Ahora se hace más cine a partir de otras películas.

Sorprende ver Camada negra, una de sus obras, en las que retrató a los falangistas y al fascismo ya en los inicios de la Transición, y sorprende por las similitudes con este resurgir actual...

El fascismo nunca muere, es una tentación permanente del ser humano, que es ser autoritario y mandar por encima de todo. Curiosamente, cuando yo hice Camada negra se criticó porque no era una película del momento. Si, era de bandas franquistas que existían y que iban a una exposición de arte y rompían cuadros o mataban a gente, como ocurrió en Atocha… Pero es difícil hacer una película sobre algo que está pasando. Mientras hacíamos la película las cosas estaban cambiando completamente. La propia censura cambiaba, primero la censuraron, luego se puso entera. Estábamos haciendo la película y es como si estuviéramos en la calle, no en un plató, porque pasaba cosas que influían en la película. Eso no siempre es bueno para el cine. El cine necesita un poquito de distanciamiento, fíjate en Patria, una serie que se ha hecho después del terrorismo de ETA, hacer las cosas mientras suceden no es fácil para el arte.

¿Por qué?

Porque las cosas cambian de día a día. Cuando hice Todos estamos invitados, que es una película sobre ETA, había una falsa tregua, pero el día que empecé hubo una atentado y ya no había tregua. El arte necesita un poquito de distancia.

Citaba Patria, la serie de HBO, ¿sigue viendo mucho cine y series? ¿Qué es lo que más le sorprende de lo que se hace ahora?

Las veo y lo que más me asombra ahora mismo es que se siguen haciendo películas, con interrupciones por el COVID, pero se siguen haciendo. Un día se hará una película sobre una película que se rueda en la pandemia.

Hace unos años, la Filmoteca Española le dedicó una retrospectiva y usted dijo que muchas películas suyas, entre ellas, Sonámbulos, sería difícil que se pudieran hacer ahora, ¿por qué?

Pienso que productores y el público también verían rara una película así. En eso se ha perdido mucho. En los sesenta, setenta y ochenta el público español tenía una gran curiosidad por ver películas, hoy quizá hemos