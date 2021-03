Manu Carreño: "En el proyecto de Joan Laporta y Mateu Alemany, Koeman no es el número uno de los entrenadores"

El Fútbol Club Barcelona cuajó un buen partido en el Parque de los Príncipes pero el equipo culé cayó eliminado al no poder darle la vuelta al mal resultado que cosechó en la ida en el Camp Nou.

El futuro del equipo tras la imagen vista, y también el del entrenador Ronald Koeman fueron los principales aspectos que se trataron en el Sanedrín de 'El Larguero' poco después del partido.

El juego del Barcelona

Manu Carreño: "Esto está bien para el Sevilla, han competido y se van con la cabeza alta, pero creo que al Barça hay que pedirle más"

Jordi Martí: "Lo que nos interesa es el viaje que hay entre la ida y lo que hemos visto en la vuelta. Nadie daba un duro por la remontada. La noticia que tenemos es que este Barça es capaz de abrir una ventana a la esperanza".

Antonio Romero: "Creo que la única posibilidad que tenía el Barcelona era hacer un partido digno para intentar evitar el sonrojo de lo que pasó en el partido de ida. También digo que estábamos un poco deprimidos por lo que pasó en los partidos de ida, me refiero en general a los equipos españoles, y se ha demostrado que no es una diferencia de fútbol: es de mentalidad y de intensidad".

Jesús Gallego: "No hay que obviar que cuando un equipo tiene una ventaja de tres goles no juega de la misma manera, lo vimos con el Sevilla en el Camp Noy y en Dortmund. Evidentemente el Barça está en una línea ilusionante, tiene jóvenes que están jugando regularmente en un equipo de élite, pero hay que mirar las cosas con perspectiva. El Barça ha caído con un equipo al que le faltaba su estrella, Neymar, y ha caído 5-2 en el global".

Sique Rodríguez: "El problema del Barça es que se ha gastado 160 millones en Coutinho, 140 en Dembélé y 135 en Griezmann y le falta gol".

El futuro de Koeman

Marcos López: "Sí, por supuesto que creo que debe seguir. ¿Qué entrenador ha hecho méritos para entrenar al Barcelona por Koeman? Lo que se tiene que debatir es la revolución de la plantilla, a partir de esta temporada se tiene que hacer esa segunda revolución de la plantilla".

Manu Carreño: "En la hoja de Joan Laporta, en el número uno de entrenadores no está Ronald Koeman. No quiere decir que no vaya a seguir, solo digo que en el proyecto de Laporta y de Mateu Alemany en el número uno de entrenadores para la temporada que viene no está Ronald Koeman. Nadie puede asegurar que Koeman va a seguir".

Antonio Romero: "Ronald Koeman, como todos los entrenadores de equipos grandes, a final de temporada va a estar expuesto a los resultados. Si Zidane cae en octavos de la Champions y no gana LaLiga, solo seguirá en el Real Madrid si el Real Madrid no encuentra otro entrenador mejor".

Jesús Gallego: "Creo que hay algo que es indudable, Laporta ha ganado las elecciones y no ha dicho públicamente Koeman es mi entrenador".

Sique Rodríguez: "Laporta sí ha dicho que Koeman es un mito del Barça, que tiene contrato y que está haciendo un buen trabajo. Laporta, en sus siete años de mandato, si por algo se caracterizó fue por la estabilidad deportiva: tuvo dos entrenadores, Rijkaard y Guardiola".

Marcos López: "La foto que se tiene ahora de Koeman es de un entrenador que hace sentir orgulloso a su gente. Eliminado en octavos, por supuesto, pero la gente se siente orgullosa de ver a un equipo que empieza a crecer".