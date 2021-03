Se trata de entender España como un conjunto de autonomías en las que, si se cree que las cosas van mal en una, no tengan que pagarlos otras. Es decir, el movimiento dominó de los partidos cuando se rompe un pacto -en Murcia en esta ocasión-, significa que importa más el futuro electoral del partido que el futuro sin más de los ciudadanos. Y yo creo que Ayuso hace una jugada política de nivel cuando se adelanta y convoca elecciones tras lo ocurrido en Murcia, pero las jugadas políticas de nivel significan siempre una estrategia pensando en el PP, no en los madrileños, si bien está en ese momento tan agradable en que una gobernante cree que lo mejor para ella, es lo mejor para todo el mundo. No es único ni exclusivo de ella.