C. Tangana: "Cuando hago una canción siempre pienso que va a cambiar el mundo"

C. Tangana lo ha vuelto a hacer. El artista madrileño estrenó el pasado 26 de febrero su último trabajo, bajo el nombre de 'El madrileño' -su nuevo alias- y el éxito no ha tardado mucho en llamar a su puerta. Algunos lo han calificado ya como el disco del año, a pesar de que éste acabe de empezar. Independientemente de los gustos y opiniones, lo que no se puede negar es que 'El 'Madrileño' se ha convertido en un éxito de masas que ha roto Internet con unas cifras de reproducción estratosféricas. No podía ser de otra forma con un artista que maneja el marketing y las redes sociales a la perfección y que domina, como pocos, el arte de jugar con el público, generándole una gran expectación por escuchar todo lo que sale de su boca.

Todo este proyecto, según nos ha contado el propio C Tangana, no podría ser posible sin la influencia de 'Veneno ', una canción que le aportó un ángulo nuevo y le “dio la oportunidad de investigar en música más urbana”. Ese veneno, esa adicción por “salir en la tele y la radio” es lo que le ha empujado a continuar con su meteórica carrera musical hasta el punto de bromear con que esta canción es “la primera canción que escribí en mi vida”.

A pesar del enorme éxito que ha tenido el álbum, Antón ha confesado que no se lo esperaba y se ha mostrado sorprendido con la reacción de sus seguidores. “No pensaba que iba a hacer un proyecto tan importante en mi carrera”, por el contrario, el artista pensaba que era “algo más para sacar con treinta y pico años, alejándome un poco de la tendencia y la ola en la que estábamos subidos”.

'El madrileño' supone un cambio drástico en la carrera de C Tangana; no se parece a nada de lo lo que había hecho hasta la fecha. Formado por catorce canciones, este trabajo es un ejemplo perfecto de la capacidad y la brillantez del cantante madrileño a la hora de saber amoldarse a diferentes géneros, con influencias "heredadas de la música que se escuchaba en mi casa" y otras "aprendidas por el camino" como los ritmos latinos con los que ha crecido musicalmente. ”Siempre estoy en esta huida de la zona de confort y trato de encontrarme incómodo”. El resultado siempre es el mismo; el éxito, da igual que sea una rumba, una bossa nova o un bolero. Pocos ritmos se le han escapado en este último trabajo.

Los viajes musicales de El Madrileño

El nuevo disco de C.Tangana está cargado de viajes musicales y físicos que atraviesan varios continentes.Nuestra compañera Laura Piñero ha hecho un retrato sonoro de algunos de ellos con la ayuda de Alizzz, Santos Bacana, Libia Batista, Ed Maverick, Víctor Martínez y Niño de Elche que han participado directa o indirectamente en "El Madrileño"