La polémica del día

Estamos acostumbrados a que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se abra hueco en los titulares de prensa y en las redes por sus extravagantes declaraciones. Pero ayer, entrevistada por María Teresa Campos, se le fue la mano. Le preguntaba por la violencia de género y dijo que, bueno, “es un tipo de violencia muy concreto que está ahí, pero también hay violencia contra el propio hombre, que sufre incluso más agresiones que nosotras”. Ni Vox, que siempre intenta banalizar y diluir el fenómeno de la violencia contra las mujeres en el ámbito de todas las violencias que se pueden producir dentro de las familias, había ido nunca tan lejos.

Decir que en nuestro país los hombres sufren más violencia que las mujeres es una indecencia, una ofensa a la memoria de las 1083 mujeres asesinadas desde que comenzamos a contarlas, a sus 1500 huérfanos, a las más de 120.000 mujeres que, de media, cada año presentan denuncias o tienen que ser protegidas frente a su agresor. Aquí somos muy comprensivos con los deslices en el difícil manejo de las palabras. Si fue eso, debería disculparse de inmediato ante la gravedad de lo dicho, porque siempre es mejor creer que esta mujer no piensa lo que dice a que dice lo que piensa. Si no lo hace, indecente no será sólo su declaración.