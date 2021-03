Fina Miralles: la artista que sitúa su cuerpo en el centro de la obra

Hoy vistamos la exposición retrospectiva de la obra de Fina Miralles que se puede ver en el MACBA de Barcelona hasta 5 de abril. El título de la muestra es “Fina Miralles. Soc totes les que he sigut” (“Soy todas las que he sido”)

¿Qué vemos?

Una artista que, situando su cuerpo en el centro de la obra, crea una serie de imágenes de gran fuerza poética. A veces ella permanece estática en una posición concreta delante o en relación de unos objetos o en medio de la naturaleza. A veces realiza algún tipo de acción, movimiento o desplazamiento. Se mueve por el espacio, realiza una intervención sobre los elementos naturales, coge un objeto de su entorno y lo desplaza a otro lugar. Toda una serie de acciones o situaciones que ella provoca con su cuerpo que son fotografiadas y documentadas, a veces filmadas, y estas imágenes que resultan de sus acciones nos interpelan directamente. Y lo hacen des de muchos sentidos:

Desde el punto de vista estético: son imágenes de gran belleza, poéticas de gran sensibilidad (ahora lo veremos)

Pero también son imágenes políticas: que nos sitúan en una posición concreta y nos obligan a responder políticamente ante lo que estamos viendo, a responder des del punto de vista moral. Nos obligan a tomar consciencia de nosotros mismo.

En el catálogo de la exposición utilizan el concepto de “belleza política” y creo que es muy acertado: obras de arte que nos seducen y atraen por la belleza pero no se quedan ahí, en la superficie, van muchos más allá y, si nos detenemos a mirar, sus visión nos transforma. Obras de arte en mayúsculas.

La exposición es una retrospectiva que recoge 45 años de actividad artística de Fina Miralles, hay obras de distintas épocas.

Mujer-árbol [Documentación de la acción realizada en noviembre de 1973 en Sant Llorenç del Munt, España], 1973 (1992) Fotografía, 39 x 29 x 3 cm / MACBA

Comenzamos con la mujer árbol. Seguramente la imagen más conocida de Fina Miralles. Una acción que tuvo lugar en Sant Llorenç de Munt en 1973, cuando la artista “plantó” literalmente su cuerpo en medio de un campo, como si fuera un árbol. Cabó un hoyo de unos 50-60cm de profundidad, introdujo sus piernas en él y cerró con la tierra hasta la altura de los muslos.

Una mujer árbol: con los pies y las piernas enterradas en la tierra, como las raíces. Más de uno puede pasar por delante de esta imagen y pensar: menuda simpleza, los niños también se entierran en la playa, ¿dónde está el arte?, ¿dónde está la gracia?

Hay que detenerse a mirar y preguntarnos todo lo que nos die esta imagen, todo lo implica, o todo lo que nosotros podemos ver en ella.

Esta obra tiene muchas lecturas posibles

Esta imagen nos habla de pertenencia, qué significa “pertenecer” a un lugar. Dónde están las raíces de uno mismo. Del “lugar” físico de dónde venimos, de la tierra.

Es una mujer-árbol, el árbol que es capaz de crecer y dar frutos anclado en la tierra sin la necesidad de ningún ser masculino que la completa. La mujer-árbol es. Ahora bien, que implica que una mujer tenga que ser árbol para ser.

En el catálogo de la exposición se hace referencia al mito de Apolo y Dafne, una historia que me parece muy oportuna para “pensar” los significados de esta imagen: Apolo estaba locamente enamorado de Dafne y la persigue por los bosques mientras ella huye desesperada porque no quiere tener relaciones con él. Es un intento de rapto, si Apolo consigue alcanzar a Dafne va a violar. En el último momento, cuando ella ve que Apolo va a alcanzarla le pide ayuda a su padre (un dios-rio) que la convierte en árbol justo antes de que Apolo la abrace. La mujer plantada en la tierra, convertida en árbol, se salva de la violencia del hombre que la persigue. Es una mujer a salvo pero, claro, para “estar a salvo” ha tenido que dejar de ser mujer, ha tenido que convertirse en árbol.

¿Todo esto está en la obra o nos lo inventamos nosotros?

Hasta ahora en esta sección hemos hablado siempre de pinturas o esculturas, hoy en cambio el artista hace “una acción”. ¿Es lo mismo?

Sí y no. En esta sección hemos hablado muchas veces del perro de Goya, hemos hablado de lo que significa, de lo que nos provoca. Pero a lo mejor nada de ello está en la obra, quizá Goya solo quiso pintar un perro mirando unos pájaros y nosotros cuando nos colocamos delante del cuadro nos preguntamos sobre el sentido de la existencia.

Bueno, de eso trata el arte: la pintura y la escultura (al final) son imágenes, no son discursos cerrados, no son ideas concretas, son imágenes abiertas a ser interpretadas. Algunas obras de Fina Miralles tienen la fuerza del perro de Goya, solo que ella no ha tenido que pintarlas.

Aquí está la gran diferencia, Fina Miralles nace en una época donde no es imprescindible pintar para crear una imagen. Puede componer la imagen con objetos reales y hacer una foto, o grabarlo en video. Esto no podía hacerlo Goya.

No todos los pintores del pasado serían hoy pintores, si vivieran hoy no serían todos pintores. Algunos serian fotógrafos, otros cineastas, otros escenógrafos, o harían un videojuego.

Giotto es un pintor increíble, excepcional como pintor, pero también es un “narrador visual” extraordinario. En su época, para contar una historia de forma visual solo existía la pintura o la escultura. En cambio, si viviera hoy quizá utilizaría otros medios, haría una película o un videojuego.

En cambio hay otros pintores del pasado que ponía el hecho pictórico en el centro de su arte, la materia de la pintura como razón de ser, como por ejemplo Tiziano, Rembrandt o Velázquez. Ellos, si vivieran en el siglo XXI seguirían pintando con óleo sobre lienzo, igual como siguió pintando Francis Bacon o Balthus cuando la fotografía ya estaba inventada.

Fina Miralles crea con su cuerpo, colocando el cuerpo en el centro de la obra y lo registra mediante fotos y videos. El resultado es una imagen que nos interpela por su belleza y por el pensamiento que hay detrás, igual como las imágenes que antes los artistas tenían que pintar.

Standard (1976)

Es una sala donde se proyectan imágenes sobre una pared, debajo hay un televisor encendido y se escucha una grabación. Tres medios distintos que transmiten tres mensajes que se complementan:

La pantalla va alternando diapositivas de una madre que viste a su hija pequeña con imágenes de publicidad y revistas que muestra a la mujer como objeto de deseo, como madre de familia, como buena esposa, como dependiente del hombre…

El televisor muestra imágenes del No-Do con escenas sobre mujeres: sobre las actividades que podía/debía hacer una mujer.

De fondo se oye el audio de fragmentos de “El Consultorio de Elena Francis”

Todo en conjunto crea un modelo de lo que debe ser una mujer, lo que debe aspirar en la vida, a lo que debe adaptarse. A través de la educación, de los modelos y estereotipos que transmiten los medios, se nos determina como individuos. Pero todo es una construcción, una imposición hacia ella. Desde niña.

Cuando la obra se expuso por primera vez en 1967 en la galería G (Barcelona) la artista se sentó en una silla de ruedas con los pies y las manos atadas y amordazada con una mantilla delante de la pantalla. Recibiendo este mensaje “construido” que nos llega de cómo debe ser la “mujer estándar”, la vida estándar, sin poder hacer nada para liberarse y huir.

Frente a ella, una proyección de diapositivas mostraba todo lo que según la normatividad de género, conformaba socialmente a la mujer la primera comunión, el matrimonio, la maternidad y la formación de una familia, la vida domésticas y al mismo tiempo que respondiera a un ideal de belleza, que fuera objeto de deseo.

Como dice la cartela de la exposición: “Cada imagen pisotea su subjetividad y queda impresa en su construcción biopolítica”.

Más allá del feminismo

No solo es feminismo: es una descripción de la mujer standard. Miralles dice en un entrevista que si hubiera sido hombre, habría hecho el hombre estándar (cabeza de familia, que debe ganar el dinero, que debe seguir el negocio de su padre, que debe ir a la guerra…).No es solo “feminismo” es una crítica a la vida standard, impuesta desde que nacemos.

En este sentido a mí me recuerda a Rilke, quien en Los cuadernos de Malte, ve horrorizado la “vida estandarizada” moderna y exclama:

“Dios mío, es que está todo hecho. Se llega, se encuentra una existencia ya preparada; no hay más que revestirse con ella”

La obra de Fina es un grito contra la estandarización de los modelos de vida, que nos hace reflexionar sobre ello con el ejemplo de la mujer en primer plano, y también es un canto a una vida propia, particular, única, la de cada uno. Como la que ella misma ha llevado.

Relación del cuerpo con elementos naturales. El cuerpo cubierto de paja

[Documentación de la acción realizada en enero de 1975 en Sabadell, España], 1975 (1992) / MACBA

Fina realiza toda una serie de acciones donde su cuerpo progresivamente queda cubierto por elementos naturales: paja, tierra, piedra, arena… Cada paso es fotografiado y la obra nos muestra la secuencia desde el inicio hasta el cuerpo completamente cubierto.

Mientras es visible el cuerpo, es un cuerpo, vemos “la persona”. Cuando el rostro queda tapado el ser humano desaparece delante de nuestros ojos: es un montón de paja con forma de ser humano.

La desaparición del cuerpo, del yo, en la naturaleza en el todo. La “vida” de la naturaleza que cubre al ser humano, que le pasa por encima cuando este se detiene.

De esta serie de “Relaciones del cuerpo con elementos naturales”, donde el cuerpo de la artista es cubierto por distintos materiales naturales (paja, rocas, tierra, arena…) hay una que me interesa especialmente: El cuerpo sobre la hierba (1975).

Fina se tumba sobre un campo de cebada. Al hacerlo, con el peso de su cuerpo aplasta parte de los tallos y su silueta de alguna forma queda marcada en la parte alta de los tallos pero con el paso de las horas los tallos recuperan la verticalidad y se cierran sobre el cuerpo de Fina La última foto de la serie nos muestra el campo que ha cubierto completamente el cuerpo.

Todas las imágenes de esta serie tienen algo de “enterramiento” del cuerpo por parte de la naturaleza. La naturaleza que se come, que pasa por encima, que sigue creciendo a pesar del hombre, que lo sobrepasa. Algo que a todos nos va a suceder: seremos devorados por los gusanos.

Pero estas obras también son un reconocimiento del cuerpo como naturaleza, como parte del mundo natural, no como una realidad exterior a la natura (o por encima de ella) como aparece muchas veces el ser racional. Miralles escribe:

“[…] yo abrazo un árbol, beso una piedra, acaricio la brisa de la tarde, me sumerjo en el agua del río, porque los amo, y entonces soy árbol, piedra, viento, río y amor”

La obra nos habla al final de nosotros mismos, es cuando nos sentimos reconocidos/interpelados/conmocionados.

Hay que mirar abierto y dejarse transformar por la obra.

Imágenes del zoo

Imágenes del zoo (1974) / Colección del museo de arte de Sabadell / Fina Miralles (MACBA)

La artista Fina Miralles (Sabadell, 1950) se encerró en 1974 en la Sal Vinçon durante tres días en una jaula, junto un perro, un cordero, un gato y una rana (cada uno en su jaula) mientras en las paredes había colgadas fotografías de los animales del zoo de Barcelona.

En las paredes hay fotos del zoo donde vemos animales “salvajes” que viven en un entorno artificial condicionado del que no pueden escapar, están enjaulados. Mientras en el centro de la sala hay una serie de jaulas con “animales domésticos”. Al situarse ella misma dentro de una jaula, con los animales domésticos, nos lanza a la cara varias preguntas:

¿Con que autoridad moral enjaulamos a los animales?

¿Por qué motivo los exhibimos? (No olvidemos que hasta no hace tanto se habían exhibido hombres y mujeres exóticos en la ferias internacionales)

¿Quién tiene la autoridad y el poder para enjaular a unos y a otros?

¿Qué significa “animal domesticado”? Y cuánto de ello hay en la mujer por parte del hombre que quiere dominarla.

Pintar sin utilizar la mano

Paisaje. Mar (1979) / EFE

Hay una serie de pinturas realizadas sumergiendo la tela en agua tintada con pigmento que crea unos paisajes donde la artista no ha tocado en ningún momento el pincel.

Son obras que no reproducen un paisaje, que son ellas misma un paisaje.