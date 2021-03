'Breve tratado sobre la estupidez humana': "Todos los tontos desprecian la memoria"

Hace un tiempo la escritora Julia Navarro durante una visita a 'La Ventana' y, preguntada por una recomendación literaria, aconsejó la lectura de 'Breve tratado sobre la estupidez humana' de Ricardo Moreno Castillo, filósofo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Julia Navarro lo recomendó por tratarse de un libro breve de fácil lectura y, sobre todo, por ser un ensayo muy divertido del que la escritora afirmó que consiguió "arrancarle más de una sonrisa". Por supuesto, la recomendación no cayó en saco roto y hoy se ha asomado a La Ventana' su autor.

Podría parecer que recoger la lista interminable de estupideces que ha hecho el ser humano en poco más de cien páginas es una tarea prácticamente imposible. Lo más probable es que , de primeras, pensemos que un libro con tales proporciones se queda corto, pero, tal y como nos ha contado Ricardo, el libro es así porque “ los tontos se repiten constantemente. Están tan ocupados diciendo tonterías que no tienen tiempo de estudiar historia.“

El filósofo ha puesto como ejemplo de repetición histórica esa frase que se ha dejado oír en ocasiones en la que se deja entrever que no hace falta tanto estudio como en el pasado debido a la existencia de Internet. Algo parecido ocurrió ya, como nos ha explicado el profesor, en el siglo XVIII; una polémica en la que el propio Voltaire tuvo que intervenir, pues se afirmaba que con la creación de la Enciclopedia no sería necesaria la formación. “Nadie se instruye leyendo una enciclopedia. El estudio, la memoria y la erudición siguen siendo indispensables”

En el ensayo se hace una encarnizada defensa del valor de la lectura como método imprescindible para abandonar el oscurantismo provocado por la ignorancia. "Todos los adolescentes, por el mero hecho de serlo, se creen que han descubierto el mundo. La manera de luchar contra eso es decirles que lean a los autores pasados, no te obsesiones con estar al día porque las mismas cosas que te has planteado tú, se las plantearon otros hace mucho tiempo”.

Con un título tan sugerente y provocador, no hemos podido evitar preguntarle por los potenciales destinatarios del libro. “A mi me decían que este libro era inútil porque para los listos es superfluo y los estúpidos no lo entenderán, en cierta medida es verdad pero como todos tenemos una cierta dosis de estupidez creo que el libro puede ser útil".

En los últimos meses hemos visto cómo diversas voces se alzaban en nuestro país negando asuntos como la eficacia de las vacunas o el propio Covid y hemos querido preguntar su opinión al escritor. "El conspiranoico es, desde luego, estúpido y malvado también porque envenena la vida a los demás. Funciona como un adolescente. La pandemia se habrá podido enfocar de una forma más o menos inteligente o eficaz, pero no hay un espíritu malvado detrás” y ha terminado haciendo una reflexión sobre la estupidez, a la que considera la "pandemia más extendida" . "Hay gente que piensa que ahora hay más gente estúpida. Yo creo que hay la misma. Lo que pasa es que tenemos más tiempo libre y los estúpidos tienen más tiempo para hacer las majaderías anejas a su condición"