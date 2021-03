De 'Parásitos' a 'Minari. Historia de mi familia': el cine coreano vuelve a brillar en la temporada de premios

Minari, la palabra que da título a la película, es una planta muy común en Asia, una especie de perejil o apio (apio de agua es su traducción del coreano), que crece al lado de ríos y que sirve para complementar las comidas. Una planta que se hace más fuerte después de la primera recolección. Es decir, en su segunda generación. Una metáfora, por tanto, del argumento del film: una familia de inmigrantes coreanos que desean crecer y arraigarse en los Estados Unidos.

El padre y la madre protagonistas que vemos en Minari son sexadores de pollos, es decir, separan los pollos macho de las hembras, y viajan desde California hasta Nebraska para emprender una nueva vida. Su nueva casa es un antiguo carromato en mitad de bosque. El padre de la familia quiere dedicarse a la agricultura, intentando que se haga realidad su sueño americano, algo que no va a ser sencillo.

El director Lee Isaac Chung, nacido en Denver, Colorado en 1978, cuenta en ésta, su cuarta película, su propia historia familiar. Él es ese niño pequeño, David, que viaja con sus padres y con su hermana a un nuevo hogar en los años 80 del siglo XX en los Estados Unidos de Ronald Reagan. La película habla de lo difícil que es lograr ese sueño americano; de la resistencia que tienen los emigrantes ante los apuros y contratiempos que se les presentan en el día a día y refleja también el choque cultural entre norteamericanos y coreanos.

Además de los padres y de los dos hijos de esa familia coreana protagonista, en la película destaca la figura de la abuela. Un personaje, interpretado por Youn Yuh-jung, que se convierte en el último vínculo con el país de origen, Corea. La relación que mantiene con su nieto da pie a los momentos más entrañables y divertidos de la película.

Steven Yeun y Yeri Han, protagonistas de Minari. Historia de mi familia. / A Contracorriente Films

Minari. Historia de mi familia se presentó en el Festival de Sundance de 2020 donde obtuvo el Gran Premio del Jurado. Hace unas semanas ganó el Globo de oro a la mejor película en lengua no inglesa. Más de la mitad de la película está hablada en coreano, pero es una producción norteamericana. Plan B, la compañía de Brad Pitt, es quien ha financiado la película y por eso no puede optar al Oscar en la categoría de mejor película Internacional. En los Bafta, los premios de la Academia británica de cine y televisión, ha conseguido 6 nominaciones: película en lengua no inglesa; director, Lee Isaac Chung; Banda sonora, para la partitura compuesta por Emile Mosseri; mejor casting y mejor actriz y actor de reparto, es decir, la abuela interpretada por Youn Yuh-jung y el niño, Alan Kim. Seguramente, cuando este lunes se den a conocer las nominaciones a los Oscar, arañe alguna candidatura a los premios de la Academia. El triunfo el año pasado de Parasitos, sin duda, ha abierto muchas puertas a este film.

Pero en Minari no vemos la ácida crítica social e incluso el humor negro que sí había en el film de Bong. Es un film basado en los dulces recuerdos del director, solo salpicados por unas cuantas gotas amargas. Cine coreano sí, pero pasado por el tamiz norteamericano. Se ve con agrado y nos deja ese sabor al minari asiático, pero huele, quizá demasiado, a precocinado hollywoodiense.