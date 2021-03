La oferta del Real Madrid a Sergio Ramos a día de hoy es de un año de contrato

La oferta de renovación del Real Madrid a Sergio Ramos a día de hoy es de un año de contrato con la rebaja salarial correspondiente por la pandemia, tal y como ha contado Manu Carreño en 'El Larguero'.

El capitán madridista conoce la oferta del conjunto blanco y no descarta aceptarla si no recibe una superior de otro club antes de que acabe la temporada. No hay que olvidar que Ramos acaba contrato el próximo 30 de junio.

Este mismo jueves, Ramos aseguró en su comparecencia en la presentación de la segunda parte de su documental con Amazon Prime que no había novedad alguna y que él mismo es el primer interesado en que haya novedades y que lo contará cuando las haya.

