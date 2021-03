Este jueves Sergio Ramos rompió su silencio por primera vez en meses aunque no por ello se conocieron novedades acerca de la situación del jugador madridista y su futuro. No hasta que Manu Carreño contó en 'El Larguero' que el Real Madrid ahora le ofrece tan solo un año de contrato a Ramos. Álvaro Benito se pasó por el programa para analizar este hecho.

La oferta de un año de renovación. "Pienso que viendo el rendimiento que tiene y su condición física natural, lo que se cuida y lo que trabaja, creo que tiene más de un año de fútbol. Él es muy optimista de cara a la cantidad de años que le quedan en la élite y es posible. No veo tampoco un problema en darle un año de contrato. Si al final el año no engaña, si vuelve a hacer un año como este, pues renovará. Ponle que firma tres y en la segunda temporada ven que no está para nivel Real Madrid, pues para qué van a prolongar y forzando una situación. Al final el campo manda, te pone en tu sitio".

¿Aceptarías un año de renovación si fueras Sergio Ramos? "Yo me quedaría en el Real Madrid, sería muy bonito que Sergio pudiera terminar su carrera en el Real Madrid. A mí como madridista me gustaría mucho que Sergio Ramos continuase siendo el capitán hasta que su rendimiento se lo permita, pero creo que no es importante el número de años, si tiene un rendimiento bueno el próximo año va a renovar. Y siempre va a tener otras oportunidades en otro lado. Si me hubiese convertido en un símbolo de ese nivel me hubiese gustado retirarme en el club de mis amores"

¿Qué pasa si no renueva? "Hay jugadores que son insustituibles, dejaría un gran vacío. Un drama no, el Real Madrid ha sobrevivido a la marcha de todo el mundo. Hay gente que ha sido muy importante que se ha ido y el club se ha reciclado y ha seguido ganando. Se ficharán otros futbolistas pero la huella de Sergio Ramos será imborrable. Deportivamente, hoy por hoy, Sergio Ramos tiene mucho que dar. No estamos en el momento de 'por los servicios prestados...". Me gustó esa frase de Del Bosque de 'no hay nada peor que tratar a todos por igual', algunos por su rendimiento y trayectoria se han ganado cierto trato".