Sergio Ramos compareció hoy en el acto de presentación de su nueva serie y en el programa del streamer Ibai Llanos. Sus declaraciones, junto a la filtración Nagelsmann como futuro entrenador del proyecto de Laporta, fueron los principales aspectos valorados en el Sanedrín de ´El Larguero´ durante la noche de hoy:

Las declaraciones de Sergio Ramos

Manu Carreño: “Él ya sabe que es lo que ofrece el Madrid, la oferta es muy clara. A Ramos le gustaría que en vez de un año le dieran dos y no le hicieran la rebaja. Está en todo su derecho de echar un pulso a la empresa, pero no estamos en el mejor momento en medio de la crisis económica. Bajo mi opinión el Real Madrid está en la posición dominante. Creo que le toca mover ficha a Ramos”.

Antonio Romero: “Ha habido una serie de mensajes que han ido directos a la línea de flotación del presidente del Real Madrid. El que está deteriorando su imagen es Sergio Ramos. No le hace muy bien al capitán esto, y si finalmente se lleva a cabo la renovación, ya que la premisa es que se quede en la capital, no es algo que sea bueno para un tipo que se merece salir por la puerta grande. Teníamos la sensación de que faltaba un café entre padre e hijo, y creo que Ramos está más interesado que florentino.”

Jesús Gallego:” La autoestima es magnífica y cada uno tiene derecho a creerse el mejor y ser fantástico. Lo de hoy ha sido autopromoción a Ramos, pero con varias indirectas al presidente del Real Madrid. Yo creo que no se ha atrevido a soltar el mensaje directo y lo que el realmente pensaba”.

Javier Herráez: “Esto es una partida de ajedrez en la que ha habido jaques y enroques, pero están condenados a entenderse. Ni uno tiene mejores ofertas, ni el otro puede permitirse dejar a una pieza tan importante fuera. Lo que ha querido transmitir lo ha transmitido, pero esto no va a cambiar nada”.

Mario Torrejón: “Me parece un tono bastante bajo, y el mensaje tampoco ha sido claro. Para mí es hiper comprensible que si viene una oferta importante la acepte. La ha buscado, la sigue buscando y ha encontrado que a ese precio es imposible. Esta no es la historia de un presidente rácano, es una crisis mundial y Florentino gestiona el dinero de los socios”.

Julio Pulido:” Sergio Ramos no tiene necesidad de dar las declaraciones que ha dado hoy. Ha compadecido para reivindicarse de que está en buena forma, y no tiene porque mandar este mensaje a través de esta entrevista. Creo que seguirá en el Real Madrid pese a que se alargue la negociación. Si algo sacamos en claro, es que tanto Florentino como Ramos están de acuerdo en que es más accesible que pueda llegar al Madrid Haaland antes que Mbappe”.

El nuevo proyecto de Laporta

Jordi Martí: “Me parece muy bien que ya tenga sus propuestas. Sino fuese así me parecería una irresponsabilidad. Me parece normal y razonable que tenga su proyecto, ahora bien, si Koeman hace buena temporada espero que Laporta cuente con él. Yo lo que criticaría a Laporta, es que no tuviera candidatos o proyectos y celebro que tenga en la cartera ese nombre”.

Marcos López: “Es evidente que puede tener su propio proyecto, y vuelvo sl punto de partida de 2003 quería a Koeman y se ficho a Rijkaard, el futbol te lleva a situaciones que no esperabas. Que él diga que quiere apostar por Nagelsmann es demostrar que tiene un proyecto desde el minuto uno”.

Antonio Romero: “Si llega Koeman y gana la Liga y la Copa, es un trago amargo para Laporta decirle que no sigue. Sin embargo, si Laporta cree que la ventana se tiene que abrir y que tiene que formar parte del Barcelona, debería de dar igual si Koeman gana un título o dos. Además, nadie se lo podría criticar, llega en un nuevo momento con su nuevo proyecto”.

Julio Pulido:” Si Laporta tiene que esperar a lo que haga Koeman, mal proyecto comienza en el Barça. Si el tiene claro que no confía en Koeman, da igual lo que haga a final de temporada. Si el lo considera debe traer al nuevo entrenador e iniciar un nuevo proyecto para tirar hacia delante”.