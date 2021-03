¿Quién es y cómo juega Nagelsmann? El entrenador favorito de Laporta para el Barça

El nuevo presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no hubiera fichado al actual entrenador del club azulgrana, Ronald Koeman. Tal y como adelantó anoche Manu Carreño en ‘El Larguero’, el mandatario catalán respeta mucho al holandés, pero tiene a otros técnicos por delante para liderar su nuevo proyecto. El favorito, Julian Nagelsmann, entrenador del Leipzig.

Laporta considera que Koeman es técnico de Bartomeu y que Nagelsmann podría cambiar la dinámica que está atravesando el club. El alemán es el preferido para tomar las riendas del banquillo azulgrana.

De 33 años, Nagelsmann ha triunfado en el Hoffenheim entre 2016 y 2019, lo que le sirvió para dar su paso al RB Leipzig, club que eliminó al Atlético de Madrid en Champions la pasada temporada y ahora está luchando con el Bayern de Munich por la Bundesliga.

La opinión de los expertos

Axel Torres: "Nagelsmann es un entrenador muy revolucionario, pero no es igual a lo que están haciendo en el Barça. Es un técnico con ideas muy modernas, de un fútbol con ritmos muy altos con ideas extremas, de escuela alemana. Cuando estaba fuera de lo que era Red Bull, su manera de jugar tenía mucho que ver con esa idea, vértigo en los ataques, cambios de sistema, mucha intervención en cambio de posiciones, jugadores que juegan de central y otro día de lateral o mediocentro. Usa cuestiones muy novedosas, algo contracultural con el Barcelona. No es lo que ha venido haciendo el club. En el juego del Barça, la pausa ha tenido una importancia capital: hay que mover la pelota, pero con pausa. Los ataques de Nagelsmann son más verticales y vertiginosos. Es un entrenador que no especula en absoluto, va siempre a ganar, muy atrevido".

Álvaro Benito: “A mí me encanta Nagelsmann. Está en la corriente de los entrenadores modernos. Ha sido capaz de llevar al fútbol profesional el banco de pruebas que haces en el fútbol formativo, donde te puedes permitir más lujos y experimentar cosas. Es un jugador muy abierto, muy vertical y muy hacia delante. Me parece un entrenador que va a marcar una época en los próximos años en el fútbol de élite. En cualquier destino que le den, lo va a hacer bien. Es un entrenador que ha sido capaz de mejorar a todos los futbolistas que han pasado por sus manos. El Leipzig ha sido semifinalista de Champions y este año ha caído contra el Liverpool jugando bien”.

Antonio Romero: “Cuando empiezas un proyecto, tiene que estar por encima del resultado. Si Laporta cree que Nagelsmann es el futuro del Barça, tiene que estar por encima de ganar una Liga o una Copa”.

Jordi Martí: “Me parece muy bien que Laporta tenga ideas propias. Esa es la obligación de un presidente. Yo criticaría a Laporta que no tuviese candidatos. Además, es un nombre muy atractivo. Lo que ha pasado Koeman, la prueba del Barça, es muy difícil”.

Marcos López: “Que Laporta quiera apostar por Nagelsmann es demostrar que tenía un proyecto. Durante la campaña le acusaban de no tenerlo”.