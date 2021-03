Los detalles de las ayudas directas

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a las tan reclamadas ayudas directas que, finalmente, estarán dotadas con 7.000 millones de euros -las otras dos partidas, quitas de deuda y recapitalizaciones, tendrán una cuantía de 3.000 millones y mil millones de euros, respectivamente-. Aquellos autónomos y empresas que acrediten pérdidas de más del 30% en el último año, podrán acceder a estos fondos: los trabajadores por cuenta propia que tributen por módulo recibirán 3.000 euros, y el resto de autónomos y empresas podrán acceder a ayudas de entre 4.000 y 200.000 euros, que tienen carácter finalista: ha de servir para pagar gastos fijos como alquileres o como suministros... y que también se puede usar para pagar facturas pendientes a proveedores.

¿Qué empresas y qué autónomos tienen derecho a recibir las ayudas?

Hay básicamente dos condiciones. La primera es que los autónomos y las empresas que quieren recibir estas ayudas tendrán que acreditar una caída en sus ingresos de por lo menos el 30% durante la pandemia respecto a 2019. Esta es la primera condición. La segunda es que tendrán que ser autónomos o empresas de los sectores más afectados por el parón económico: hostelería, restauración, comercio, transporte... hay un listado de alrededor de 100 sectores que podrán beneficiarse de estas ayudas directas que ha aprobado hoy el Gobierno

Y a cambio qué ayudas les ofrecen el Gobierno? ¿De qué cuantías estamos hablando?

El Real Decreto aprobado hoy contempla una ayuda fija de 3.000 euros para los autónomos que cotizan por módulos. Para el resto de autónomos y empresas que cumplan las condiciones, las cuantías son diferentes: en el caso de autónomos y empresas con menos de 10 trabajadores se compensará hasta el 40% de las pérdidas una vez descontado el 30% de reducción de ingresos que da derecho a recibir la ayuda; en el resto de empresas con más de 10 trabajadores se compensará hasta el 20% de las pérdidas. Siempre con un mínimo de 4.000 euros de ayuda y un máximo de 200.000 euros.

Sin embargo, queda por clarificar cuándo llegará ese dinero, efectivamente, a los autónomos y empresas que lo necesitan. Y esta es una de las principales preocupaciones en el seno del tejido empresarial.

"Estas ayudas van a llegar en una cuantía muy inferior a lo demandado, seguramente muy inferior a lo que necesitan las empresas, pero bueno, estamos contentos de que haya ayudas y el Gobierno va a tener oportunidad a corto plazo de incrementarlas para que sirvan realmente para lo que necesitamos, que es para que sigan vivas todas aquellas empresas que son viables y, por lo tanto, la música suena bien, vamos a escuchar la letra pequeña, también hemos leído esa nota de prensa y cuándo llegan, porque son urgentes, ya llegan muy tarde para 100.000 locales que han cerrado la persiana" explica el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, en Hora 25 de los Negocios.

"Entendemos que las ayudas tendrán que estar puestas en marcha y funcionando en el mes de mayo, como mucho. No se nos pasa por la cabeza que las comunidades autónomas que, por ejemplo van a tener una situación de elecciones estos meses, sean incapaces de gestionar, no solamente los recursos que ya tenían prácticamente cerrados en sus presupuestos para reflotar a los trabajadores y las trabajadoras autónomas y pequeñas empresas, me refiero claramente a la Comunidad de Madrid, si no que ahora tienen que gestionar esos 7.000 millones de euros de forma muy ágil" defiende en Hora 25 de los Negocios Eduardo Abad, Secretario General de UPTA.