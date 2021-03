La directora de la AEMPS: "Hay más casos de trombos en la población general que en la población vacunada"

Castilla y León, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias han decidido interrumpir la vacunación de AstraZeneca por la trombosis producida en algunos de los pacientes que recibieron las dosis. La farmacéutica está estudiando si los trombos son efectos adversos de la vacuna y mientras tanto, las comunidades han retirado el lote ABV5300. Así, después de que Dinamarca, Noruega e Islandia paralizaran la vacunación de AstraZeneca, la ministra de Sanidad, Carolina Darias que el lote retirado en los países de la Unión Europea ya ha sido suministrado y administrado en España. La directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER.

Las dosis del lote de AstraZeneca

De momento no hay datos que indiquen que no se deba usar. Primero, no hay ningún motivo para pensar que ese lote concreto sea diferente de los demás, porque cuando hemos hecho los análisis son correctos. Lo que hay que investigar es la posible relación entre los eventos tromboembólicos y la vacuna.

La retirada de lotes por varias CCAA

Entiendo que pueden priorizar un lote u otro en la administración, pero realmente no se ha retirado porque eso solo lo puede hacer la AEMPS. No encontramos datos que indiquen que haya una incidencia superior a lo que sería normal en personas no vacunadas, de hecho está muy por debajo de la incidencia de estos eventos en las personas no vacunadas. Estamos en contacto con otras agencias europeas y estamos todas en la misma situación, no encontramos relación.

Reacción de la sociedad y las administraciones

Creo que es una reacción a cierto miedo que hay al público en general. Para los expertos en farmacovigilancia esto forma parte de lo habitual. Entiendo que quien no esté familiarizado con esto puede asustarse. La diferencia de este medicamento con otros es que se está utilizando de forma masiva. Uno puede sentirse desprotegido porque piensa que le puede ocurrir. Pero para poner en contexto, se han registrado 30 eventos tromboembólicos en el espacio económico europeo donde 5 millones de personas se han puesto la vacuna. En España se han registrado tres casos de tromboembolismos para 800.000 dosis administradas. Y por ejemplo casos de tromboembolismo pulmonar hay entre 70 y 130 casos al año en situaciones normales. En estos momentos, hay más casos de la población general que en la población vacunada. Lo que ocurre es que cuando la gente se vacuna pueden seguir sucediéndole eventos. En el ensayo de AstraZeneca se produjeron eventos tromboembólicos en el mismo número que entre los que se vacunaron y los que no, porque a la gente le pasan cosas.

Las comunidades

Saben la posición de la EMA, supongo que responden a la intención de dar más seguridad y además pueden priorizar unos lotes por encima de otros. Lo importante es decir que a día de hoy no es necesario tomar medidas adicionales.

AstraZeneca enviará menos dosis

Nos corresponden un 10% de las dosis de Europa, así que acusaremos el impacto igual que el resto de los países igual que el resto. Me está decepcionando la gestión de AstraZeneca. Ellos no sé si han hecho mal sus cálculos de escalado, puede haber fallos en la producción de la vacuna, pero algo más está pasando. No sé qué está fallando. Su planta de producción en Europa tiene un rendimiento muy bajo y lo que esperamos es que el resto de plantas de suministro aporten a Europa.