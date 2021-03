Todo está bien

He escuchado en la SER que todo el proceso de la moción de censura estaba siendo espiado por un diputado de Ciudadanos para el PP ya me parece muy bien. En ese pantano se están colocando uno a uno todos los vicios que han convertido la política española en lo que es: un lugar infiltrado de arribistas, interesados y buscones que han perdido la vergüenza, algo que al menos les interesaba mantener a sus predecesores. Estos ni eso porque van con la etiqueta del precio colgada de la chaqueta. Al final va a resultar que el centro era para tener el doble de ofertas. Porque que el PP compra y vende voluntades no es que se sepa, es que está siendo juzgado. Que Ciudadanos baile al son de las balas en el suelo solo describe su hundimiento. Y que esto ocurra es justo y además es necesario porque nadie ha movido un dedo en todos estos años contra las listas cerradas y la indignidad de los diputados que ganan un escaño con unas siglas para subastarlo después a otras o quedárselos ellos en el grupo mixto. Y porque el PSOE, con armas parecidas, ha querido sacarle el gobierno al PP por lo malos que son sin prever lo malos que pueden llegar a ser. Pues ahí lo tienes, chico.