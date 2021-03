Un año de pandemia: lo que hemos olvidado

Ayer se cumplió un año desde que la OMS declaró que el coronavirus era una pandemia y este fin de semana hará un año del primer estado de alarma: del confinamiento. Hace ahora un año, cuando no sabíamos aun lo que estaba por venir. Hace un año y nos han pasado muchas cosas. Este fin de semana veremos muchos balances o resúmenes, pero hay muchas maneras de contar esta pandemia que cambió el mundo.

Ahora podríamos poner las voces de dirigentes que declaraban el estado de alarma o que al principio lo apoyaban y luego lo discutían. De quienes nos decían que era la guerra y que moral de victoria, como el JEMAD

Todos los días eran lunes porque hubo un tiempo, no hace tanto, en el que quedamos atrapados en el tiempo, descubriendo en nuestras casas rincones que desconocíamos y que ahora hemos vuelto a olvidar. Porque ahora a veces se nos olvida aquello que era nuevo y que, en realidad, era lo más viejo en el mundo: el miedo.

Pasábamos las mañanas contando picos. Con Muñoz Molina estrenamos las entrevistas confinadas y con él descubrimos que la pregunta más rutinaria, un ¿cómo estás?, de pronto era la pregunta más trascendente.

Es curioso que eso tan reciente ya parezca tan lejano, como si todo hubiera acabado. Anda que no íbamos a pasar mañanas abriendo el balcón de Hoy por hoy, en el que nos acompañábamos.

Hemos visto las calles vacías, las tiendas cerradas. Hemos tenido miedo en el supermercado y la vida nos ha puesto haciendo cola para conseguir papel higiénico. Ahora no salimos ya a aplaudir a los balcones. Ahora molesta menos la mascarilla. Ahora hablamos mucho de la incidencia y muy poco de cuántos siguen muriendo. Ahora no nos acordamos de cómo nos impactaban aquellos silencios.

Ahora que hay vacunas hay menos gente que se opone a vacunarse. Y menos gente que se cuele. Ahora hay menos keynesianos porque el mapa de voto, nuestro mapa ideológico, en realidad, no ha cambiado mucho, según los sondeos. Resultaría poético que el voto que no ha movido una pandemia lo fuera a mover de pronto una moción en Murcia, pero hay cosas que sólo pueden pasar en España, que a veces es un país y a veces es una idea. Eso no lo cambia una pandemia.