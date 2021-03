Rafael Vilasanjuan: "La vacuna de Janssen va a cambiar las reglas del juego"

El último revés en el mundo de las vacunas tiene como protagonista a AstraZeneca, tras la decisión de casi una decena de países de suspender la vacunación al registrarse algunos casos de trombos en pacientes que habían sido inmunizados con este fármaco. De momento, en España no hay noticias de ningún efecto adverso pero el Gobierno ha decidido aplazar la decisión de vacunar a los mayores de 55 años con AstraZeneca, a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento emita un informe.

Rafael Vilasanjuan, director de análisis y desarrollo de ISGlobal, y experto en vacunas, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que “aún no hay evidencias científicas de una relación directa entre las vacunas y los casos de trombosis”. De hecho, la prestigiosa publicación especializada en medicina ‘The New England Journal’ acaba de lanzar un estudio que esclarece que la cifra de los casos de trombosis en Gran Bretaña, donde se han inyectado 11 millones de dosis de AstraZeneca, no es mayor a la habitual.

Por otro lado, Vilasanjuan asegura que no hay razón para que cunda el pánico, ya que, aunque existe la posibilidad de que se haya producido un lote defectuoso que provoque este tipo de reacciones, “los lotes están totalmente controlados, se sabe a quién se han repartido y dónde se han producido”, algo que la OMS ya está investigando.

En cuanto al proceso de vacunación en España, el periodista sostiene que en realidad se están llevando a cabo dos campañas simultáneas, “una para mayores de 55 años, con dosis de Pfizer y Moderna; y otra para los más jóvenes, con dosis de AstraZeneca”. El problema es que “no hay dosis suficientes para ninguna de las dos campañas, por lo que se está doblando el esfuerzo de la atención primaria”.

Sin embargo, también hay motivos para el optimismo. La aprobación en la tarde de ayer de la vacuna de Janssen, de una única dosis, va a facilitar enormemente la campaña. “La vacuna de Janssen cambia las reglas del juego”, explica Vilasanjuan, “la campaña va a ser mucho más fácil porque no tienes que estar siguiendo a la gente que se ha puesto la primera dosis”. Aunque alerta que “el sistema de producción está al límite, por lo que tardarán en llegar”.

Aunque el proceso de vacunación avanza en España, no sin algunos trompicones, al igual que lo hace en el resto de principales potencias mundiales, es cada vez más evidente la desigualdad en el reparto de vacunas con los países menos favorecidos. La OMS creó un mecanismo llamado ‘COVAX’ para paliar esta situación, pero hasta ahora ninguna farmacéutica se ha sumado a la iniciativa. En palabras de Vilasanjuan, un reparto más equitativo de las vacunas es urgente, pues “si no acabamos con el virus en todo el mundo, puede mostrar nuevas variantes y hacerse más resistente”.