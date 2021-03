"No es momento para eso": Álvaro Benito cuestiona el último 'experimento' de Zidane

Pese a vencer el Real Madrid este sábado al Elche CF, el conjunto de la capital no ha dejado las mejores sensaciones a un Álvaro Benito decepcionado con las novedades introducidas por Zinedine Zidane. En esta jornada, previa a la vuelta de octavos de final de la Champions League ante el Atalanta, los blancos se presentaron dando descanso a varios de sus hombres más habituales. Los elegidos para sustituirles dieron un nivel lejos del esperado y los Kroos, Modric y compañía tuvieron que salir al rescate para voltear el marcador a contrarreloj.

"Nadie se está agarrando al puesto salvo los que ya sabemos", advirtió el exfutbolista en el postpartido de Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Poniendo el foco en la vsita del Atalanta, Benito trató de vislumbrar un 'once' con muchas dudas: "Apostaría por la gente que tiene más energía. No es un momento de la temporada para dar minutos a gente que no tiene".

Ni siquiera el capitán madridista se salva de la incógnita planteada por el exjugador. "Ramos veremos a ver. Hoy no ha estado mal, pero va a tener máxima exigencia", recordó, consciente de que el camero ha vuelto a jugar este sábado después de dos meses de lesión. "Si el Atalanta ya de por sí juega al abordaje, si tiene que darle la vuelta al resultado en 90 minutos va a ir todavía más a por todas", justificó, haciendo un llamamiento para que quienes están a un nivel óptimo den un paso adelante.

Álvaro Benito explicó así su falta de convencimiento: "A nivel posicional, lo que menos me ha convencido de la primera parte es que no le ha dado demasiado vuelo a Lucas por la derecha y ha estado Valverde taponándole por fuera. No ha intervenido ni uno, ni otro y ha sido entrar Luka Modric y activar el flanco izquierdo del ataque".

"No lo tienen claro, ninguno lo tenemos claro. Tenemos a Modric, Kroos, Casemiro, Mendy y los centrales, en función de si Ramos esté bien o no. El resto, los acompañantes de Karim no los tenemos claros", admitió el analista, poniendo sobre la mesa el trabajo que deberá gestionar Zinedine Zidane para alinear al equipo más competitivo en Europa.