Raúl Gómez: "Sigo esperando a que vacunen a mis abuelos de 92 y 86 años"

Raúl Gómez, más conocido como Marathon Man, estuvo en Carrusel Deportivo con Dani Garrido para hablarnos de la bonita iniciativa que está llevando a cabo el runner por excelencia además de contarnos también la intranquilidad que tiene después de que sus abuelos de 92 y 86 años todavía no hayan sido vacunados en la comunicad de Cataluña. Sobre todo ello habló uno de los deportistas más mediáticos y populares de la televisión en los hogares españoles.

#YoMeCorono es la plataforma que ha llevado a cabo Raúl Gómez y que acaba mañana después de un año en activo. "Una válvula de escape" fue para los amantes al running esta preciosa iniciativa que sumado suficientes muchos recursos económicos de cara a la lucha contra la pandemia. Otro proceso es el de vacunación que parece que no alcanza el ritmo deseado, tal y como ha denunciado en Carrusel Deportivo, Raúl Gómez, que ha expuesto que sus abuelos no han sido vacunados aún en Cataluña, a pesar de que son ancianos y prioritarios en dicho proceso: "Mi abuelo tiene 92 años y mi abuela 86 y sigo esperando a que los vacunen. No sé qué está pasando", a lo que añade: "Mis abuelos son de Sant Coloma de Gramanet, pero no sé qué está pasando, imagino que la distribución debe ser complicada, pero con 92 años...", se pregunta Maraton Man.

Lleva más de medio año sin ver a sus abuelos y en estos momentos no puede ni hacerles una visita por su no vacunación, algo que ha comentado en directo en Carrusel Deportivo con Dani Garrido: "Estoy deseándolo. Hace 7 meses que no los veo en persona y estoy deseando que los vacunen para poder escaparme y verles. Los veo por videollamada pero creo que ya va tocando, con esas edades, creo que se lo han ganado", afirma.

"Es complicado pero todos tenemos muchas ganas de que vacunen a los nuestros y más a los que son más mayores. A ver si esto va cogiendo velocidad de crucero", sentencia Raúl Gómez que pide que este proceso avance cuanto antes para el bien de la población española en general y de sus abuelos en particular.