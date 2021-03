"Nos queda su legado": El emotivo recuerdo de Javier Matallanas a su hermano, Carlos, fallecido esta semana

Javier Matallanas comentaba en el Carrusel como han ido esos días después de que su hermano, Carlos, falleciese tras padecer ELA: “Vamos asimilando la situación, desbordados y encantados por las muestras de cariño hacia nuestra familia y a Carlos, pero bueno, la vida sigue y el fútbol sigue y hay que dar caña. Lo que esta claro es que su vida no ha sido en balde.”

Respecto a los homenajes recibidos en partidos como los de el Fuenlabrada, último club donde trabajo Carlos Matallanas, su hermano decía lo siguiente: “El fútbol es nuestra vida, y agradecérselo a Miguel Melgar y toda la familia del Fuenlabrada. Yo estoy desbordado, porque a mi me gusta contestar todos los mensajes y me escribieron 2000 o 3000 personas, y claro hay que contestar a la gente que se ha preocupado.”

El periodista recordaba emocionado sus últimos momentos, conversaciones y charlas con su hermano. “Se va a echar de menos cuando lleguemos al Puerto de Santa María y no esté ahí Carlos. Pero hay que seguir, hay que tirar para adelante, esto es el día a día y yo hace nada estaba allí en Sevilla preparando mil proyectos junto a él. Teníamos mil historias, lo suyo era una cosa de locos. Estaba agobiado por que no había podido realizar un informe de fichajes para el Alcorcón. La última conversación profunda que tuve con él fue acerca del artículo que le faltaba por entregar en el As. El titular era “A Bernabéu no le hubiese gustado la Superliga.”. Luego ya nuestros últimos mensajes fueron más prosaicos, pero lo de Carlos era una cosa de locos, era la capacidad de trabajo estando postrado en la cama, ahí con su ordenador y sus pupilas. Se le paro el corazoncito y vaya faena nos ha hecho, pero nos queda su legado. Hay que tirar para adelante que empujan atrás”.