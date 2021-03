"Diría adiós a La Liga": Álvaro Benito avisa al Real Madrid sobre lo que no se puede permitir

El equipo de Zidane llega al enfrentamiento contra el Elche tras empatar a uno ante el Atlético de Madrid en la casa de los rojiblancos. Derbi madrileño en el que Benzema salió al campo recuperado tras haberse perdido varios partidos por lesión, y con éxito goleador incluido que significó el tanto que marcó para los blancos.

Este sábado, los del Real Madrid disputarán la jornada 27 de LaLiga en casa e intentarán salir a ganar para recortar distancias con el Barça y el líder de la clasificación, el Atlético de Madrid, que se encuentran a dos y ocho puntos de diferencia, respectivamente. Álvaro Benito analizó en El Larguero de la Cadena SER todos los detalles de la previa del Real Madrid - Elche.

Regresos blancos muy esperados

Vuelven Hazard y Ramos al Real Madrid en un momento clave para el equipo en la temporada, en el que "no puede dejarse ni un punto más en LaLiga". La idea de que Ramos pueda aguantar hasta los 40 es una idea que Álvaro Benito, para nada, ve imposible.

"No sé si es un momento de la temporada para poner a un jugador para que vaya cogiendo forma", Álvaro Benito se mostró con dudas sobre si es ahora el momento ideal para que el belga vuelva al terreno de juego. Preguntas que le surgen a raíz de recordar que con anterioridad, Hazard ha necesitado su tiempo para adaptarse al juego del equipo. Además, quiso insistir en que "el Real Madrid necesita al Hazard que todos hemos conocido. Hay que priorizar el rendimiento colectivo al individual"

Las claves para Zidane

Como no podía ser de otra manera por el rendimiento que el croata demuestra en el campo, de Luka Modric "no puedes prescindir". ¿Los motivos? El jugador blanco en cuestión, en palabras de Álvaro Benito "es el más experimentado, el que más corre, el que más lucha...", y aun así "no da ningún síntoma de cansancio".

De cara al partido de este sábado ante el Elche, Álvaro Benito insistió en que "se necesitan más jugadores que pisen área, más allá de Benzema para llegar a los espacios". Ni un solo encuentro pueden tomarse a la ligera los blancos, puesto que, tal como dijo Álvaro Benito en El Larguero: "Tienen que apretar los dientes en Liga, no hay margen para fallar. Con un empate diría adiós a La Liga"

La clave del Real Madrid para poder contar "con un equipo muy competitivo" pasa por "recupera jugadores". Álvaro Benito quiso recordar y alabar el hecho de que el club blanco "es el equipo con más lesiones y aun así se han sujetado y han ido sacando resultados". El rendimiento y efectividad de los de Zidane no solo se mide en Liga, también en Champions, donde Álvaro Benito no ve "a ningún coco". Asimismo, reconoció que "el Bayern es el equipo un escalón por encima, pero no hay ningún claro favorito". Tan seguro y tan claro tiene que el Real Madrid va a superar las eliminatorias, que se aventuró asegurando que, para él, "no hay otra opción que no sea que el Madrid pase a cuartos".