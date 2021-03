'OnlyFans': el fenómeno de internet basado en la venta de contenido erótico

En España hay 3.000 personas que suben con frecuencia contenido pornográfico a la plataforma 'OnlyFans'. Una red social que ha registrado un aumento en el número de visitas en el último año, coincidiendo con la crisis sanitaria del coronavirus.

En un principio esta plataforma fue creada con la intención de ofrecer a los fans de grandes celebridades contenido exclusivo de sus ídolos a cambio de pagos mensuales. Es el caso de la cantante Cardi B: por 5 dólares al mes ofrece vídeos y fotos que no sube a sus redes sociales. Sin embargo, la plataforma fue perdiendo este enfoque hasta hoy, donde el contenido pornográfico es el mayoritario.

Especialistas como la sexóloga Norma Ageitos alertan del auge de esta plataforma y, sobre todo, de que son los más jóvenes los que consumen el contenido de esta plataforma. "Es un caldo de cultivo para situaciones para personas que están en situaciones donde realmente no desearían estar", asegura Ageitos. Ella explica también que, con la pandemia, muchas personas han perdido su empleo o tienen problemas económicos, y que estas plataformas facilitan mucho la entrada de nuevos creadores de contenido. "En ocasiones no saben las repercusiones que eso tiene a largo plazo", señala.

Una web polémica porque puede normalizar la venta del cuerpo y porque es muy sencillo que los menores entren en ella, ya que pueden mentir sobre su edad con facilidad.

Solo en 2020 OnlyFans ha recaudado casi 2.000 millones de dólares, de los cuales la plataforma se queda con un 20% y, el resto, va a parar a los creadores. Píkara es una de ellas y tiene 1.100 personas que pagan por sus vídeos mensualmente.

Ella matiza que esta plataforma no fomenta la prostitución porque "aquí nadie se acuesta con nadie". Pero esta web reabre para muchos un viejo debate sobre la justificación de la venta del cuerpo de la mujer. "'OnlyFans' no justifica la prostitución, pero tampoco entiendo qué hay que justificar. No sé qué hay de malo en que una persona adulta, en sus plenas facultades de decisión, decida de manera libre ejercer la prostitución", explica Píkara. Algo que comparte Zeus, creador de contenido erótico en esta web. "Sí que normaliza la pornografía, pero no la prostitución. Aquí no te acuestas con nadie", matiza.

En esta misma línea está Ginger, que también sube contenido erótico a esta plataforma. "La prostitución es acostarse con alguien a cambio de dinero. Nosotras lo único que hacemos es vender fotos y vídeos. Yo tengo mi pareja, grabo mis vídeos con él o sola", subraya Ginger. Ella explica que "en el siglo en el que estamos" ya deberíamos haber normalizado la pornografía. "Ya tendría que estar normalizado esto, estamos en pleno siglo XXI. No hay nada de malo en el porno. Todo el mundo consume porno. Ha hecho muy bien 'OnlyFans' al no censurar este contenido", explica.

Pero profesionales como Ageitos matizan el discurso. Ella dice que la pornografía como tal no es mala, pero acceder a ella sin control de edad o con límites de acceso fácilmente franqueables puede provocar comportamientos sexuales tóxicos a la larga. "La solución está en la prevención de riesgos. Necesitamos más educación sexual, especialmente en los centros educativos. Una educación sexual que aborde la falsa sensación de seguridad que nos da que todo se realiza en internet", señala.

Un debate que sigue abierto mientras 'OnlyFans' consigue 200.000 nuevos usuarios cada día. Una cifra que se suma a los 100 millones de personas que consumen contenido pornográfico a diario en esta web.