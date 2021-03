Zaatari, de la guerra a la pandemia en una década de éxodo sirio

Una de las “vecinas” más veteranas de Zaaatri, Naima, espera ansiosa en la cola del primer centro de vacunación contra la COVID-19 abierto en un campo de refugiados en el mundo. La historia de esta abuela resume una década de sufrimiento para el pueblo sirio. Tras el pinchazo se muestra sonriente, “feliz por recibir esta inyección de la primera dosis, muy agradecida” y va a decirle a sus vecinas de contenedores prefabricados y casetas metálicas “que no tengan miedo y que vengan a ponérsela”.

Naima Al Amer es de Deraa, del lugar donde se produjeron las primeras manifestaciones contra el régimen en marzo de 2011, del germen de esta guerra civil que ha llevado a esta mujer de 60 años y a los familiares que le quedaron vivos a esta zona del norte de Jordania. Recuerda perfectamente la fecha en la que cruzó la frontera siria jordana para refugiarse aquí, el 26 de marzo de 2013.

Desde entonces este terreno en medio de la nada es “el hogar de casi toda la familia”, dice secándose las lágrimas porque por la guerra perdió a su hija de 22 años y al esposo de esta, ya que “murieron muchos familiares y vecinos por las bombas”. Nos pide que traslademos que “todas las familias han estado castigadas por las bombas”, insiste varias veces, emocionada. Que por eso huyó aquí con su marido y seis hijos, pero que su esposo falleció en este campo de Zaatari, en el exilio. Aunque vuelve a sonreír para decir que también aquí ha vivido buenos momentos, “porque estamos seguros y porque dos de mis hijos, los mayores, han conseguido graduarse en la universidad” jornada cercana.

La enfermera le da instrucciones a Naima después de vacunarla con la primera dosis / Nicolás Castellano / Álvaro Zamarreño (Cadena SER)

A solo una docena de kilómetros de la frontera con Siria está uno de los símbolos más mediáticos del éxodo sirio donde viven en la actualidad 78.000 refugiados como Naima. Es el campo de refugiados de Zaatari, el mayor de Oriente Próximo, que lleva abierto desde 2012 y donde siguen los más pobres entre los pobres cuando se cumplen, justo mañana, 10 años desde el inicio del conflicto. Una década de guerra en Siria que deja la mayor crisis de desplazamiento forzoso en el mundo en los últimos 25 años, uno de cada tres desplazados hoy en el planeta es sirio. Más de 5,5 millones de refugiados en los países de su entorno, más otros seis millones de desplazados internos que no pueden abandonar el territorio que sigue sumido en el conflicto.

Más de 650.000 sirios siguen refugiados en Jordania después de una década de guerra que deja más de 400.000 víctimas mortales, de ellas casi 12.000 niños, según estimaciones de Unicef. Dentro de Siria casi 14 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente. Más de seis millones son niños, según la agencia de la ONU para la infancia. A esto se añade que el precio de los alimentos ha crecido un 250% en el último año. Sin embargo, el flujo de salida hacia los países del entorno es ya casi inexistente, y quizás por eso, porque también son muy pocos los que llegan ahora Europa, están cada vez más lejos de la mirada de la comunidad internacional.

De picos mediáticos como la llegada de sirios a las islas griegas en 2015 o 2016, o fotos que impactaron a la comunidad internacional como la de algunos de los peores bombardeos o la muerte de Alan Kurdi, a un décimo aniversario de la guerra, que en medio de la pandemia COVID, parece que ha sumido a los sirios en el olvido.

“Con la vacuna me vuelvo a sentir segura aquí”

“Cuando llegué aquí vencí el miedo de morir por las bombas de mi país, pero en el último año he pasado mucho miedo a que me matara el coronavirus”, dice ahora aliviada Naima, porque ha conocido casos positivos cerca de su caseta, pero ya vacunada, se siente de nuevo segura. Ahora que se cumplen 10 años del inicio de la guerra, que cambió para siempre sus vidas, dice que volvería mañana mismo a su hogar si llegara la paz a Siria. Volver a su casa natal, ver a los vecinos, retomar algún tipo de normalidad, pero de momento sabe que es “imposible y no se si viviré para verlo” sentencia.

Jordania, se han convertido en el primer país del mundo en vacunar a los refugiados contra el coronavirus porque el gobierno ha decidido no hacer distinción entre nacionales y extranjeros. Los sirios se han convertido en los primeros refugiados que están siendo vacunados contra la COVID, primero en Zaatari pero después en otros centros de vacunación en ciudades y pueblos, donde están más del 80% de los refugiados, frente a los 128.000 que siguen en campos de desplazados, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Hace tres semanas que se vacuna contra la COVID en este campo de refugiados, donde “más de 500 han recibido ya la primera dosis y casi 250 las dos”, detalla Mohamed Al Taher, el portavoz de ACNUR en el campo de Zaatari que nos guía en el centro de vacunación situado cerca de la base del campo. Desde el inicio de la pandemia, en Zaatari se han confirmado 1.500 casos positivos. Ahora hay 30 activos en el área de aislamiento. Se han registrado nueve muertes por coronavirus y todos eran mayores de 70 años.

Pasillo del primer centro de vacunación contra el coronavirus abierto en un campo de refugiados / Nicolás Castellano / Álvaro Zamarreño (Cadena SER)

“Después de 10 años estamos cansados de estar fuera de nuestros hogares, todos queremos volver, pero no podemos hacerlo”

Mohamed Al Taher, que nos guía por los pasillos de este centro de vacunación felicita a su tocayo, otro de los primeros en recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer, en el primer día que se inyecta este modelo a 200 mayores de 65 años. Como Othman Al Khateeb que está muy contento. Llegó a Zaatari hace 8 años con 10 familiares, incluidos todos sus hijos, “cuando recibí la llamada para venir a vacunarme me puse hasta nervioso, había rezado mucho para ello” afirma y que está muy feliz con haberla recibido finalmente.

Agradece al Ministerio de Sanidad jordano que le hayan inyectado la vacuna porque le va a salvar la vida y porque dice que le permitirá salir un poco más de su caseta y tener contacto con otros refugiados del campo convertido en toda una “ciudad” por su número de habitantes. “Después de 10 años puedes preguntar y todos van a responder que queremos volver a nuestro país, con nuestras familias, aquí los jordanos nos han acogido muy bien, pero estamos cansados del exilio. A solo 10 kilómetros de la frontera y claro que echamos de menos nuestra tierra”, repite Othman que señala que ojalá no estén otros 10 años aquí y puedan volver a nuestra tierra.

Othman Al Khateeb recibe la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Este abuelo sirio llegó hace 8 años a Zaatari con 10 familiares. / Nicolás Castellano / Álvaro Zamarreño (Cadena SER)

Primer envío de vacunas del fondo COVAX

Jordania, con 10 millones de habitantes, aspira a vacunar en los próximos meses a 2,5 millones de personas. Hasta esta semana solo habían sido proporcionadas dosis de las vacunas chinas y ahora se incorpora Pfizer, y con COVAX, el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, que busca garantizar el acceso equitativo a las vacunas en países con menos recursos, van a llegar casi 150.000 nuevas dosis de las distintas patentes. De hecho, este fin de semana han empezado a recibir esas vacunas del fondo COVAX, en el que participa UNICEF.

Difícilmente cuando hace casi una década se levantó este campo de Zaatari sus ocupantes pudieron pensar que tendrían que ser vacunados contra un nuevo virus que ha cambiado el mundo como lo conocíamos. Frente al fracaso de la comunidad internacional que no ha conseguido parar la guerra civil, estos miles de familias del éxodo sirio, que siguen ancladas en ciudades de países vecinos o en esta especie de casetas de obra en mitad de un desierto, no tienen opciones seguras y reales de plantearse volver a su país por múltiples razones de seguridad, políticas y económicas para que eso no pase.

¿Cuál es el perfil de los refugiados sirios en Jordania?

De los más de 750.000 refugiados que acoge este país, 665.000 son sirios según ACNUR, de los que más de la mitad tiene menos de 18 años. La mayoría ya se ha ubicado en las ciudades como Amman o en pueblos y en los campos de refugiados o quedan 128.000. Del año récord de llegadas con 246.000 en 2013 hemos pasado a 2021 en el que solo se han registrado 4 llegadas de refugiados sirios.