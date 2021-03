El verbo “conmemorar” puede usarse en referencia a cualquier hecho, sea triste o maravilloso. Digamos, entonces, que el 8 de marzo se conmemoró el Día de la Mujer. Desde diciembre de 2020, el aborto es legal y seguro en la Argentina, y eso es un gran logro, pero, por otra parte, el gobierno conservador de Polonia implementará la prohibición casi total de esa práctica, y eso es un enorme paso atrás. Revisando las cifras que desovó la pandemia durante 2020, siento que el 8 de marzo no fue un día de celebración sino el recordatorio de que cada vez que los derechos de las mujeres dieron un paso adelante algo los hizo retroceder. Según datos de la ONU, la pandemia empujó a 96 millones de personas a la pobreza extrema, pero hay 118 mujeres pobres por cada 100 varones en la misma situación. El trabajo doméstico no remunerado –cocinar, educar hijos- recayó fundamentalmente sobre ellas, que vieron triplicada su jornada laboral durante el confinamiento. El Fondo de Población de Naciones Unidas anunció que la pandemia retrasó los programas destinados a prevenir la ablación femenina, de modo que hubo un 25 por ciento más de chicas a las que les cortaron el clítoris y, entre otras cosas porque sus familias sumidas en la pobreza no podían mantenerlas, aumentó la cantidad de matrimonios forzados de niñas en Asia, África, América Latina y el Caribe. Los confinamientos dejaron a 47 millones de mujeres sin acceso a métodos anticonceptivos. De todos los delitos posibles, el único que no disminuyó fue el femicidio: las llamadas a la líneas que ofrecen ayuda en casos de violencia aumentaron un 80 por ciento en México. ¿Qué pasó para que millones de mujeres se quedaran sin anticonceptivos, cientos de miles de niñas sin clítoris, otras tantas terminaran casadas a los doce con señores de sesenta, la mayoría volviera a tener la vida que tenían sus abuelas, y las descuartizaran dentro del hogar en el que las obligaron a encerrarse? Quizás que las autoridades de gobiernos y ONGs no vieron las innumerables consecuencias que sus decisiones podían tener porque, simplemente, no se les ocurrieron. Y no se les ocurrieron porque, a pesar de lo que declaman, para quienes tienen el poder muchas de las cosas que atañen a esa mitad de la humanidad a la que pertenezco les parecen un cotillón de asuntos sin importancia. La filósofa y psicoanalista francesa Luce Irigaray dice que: “Lo femenino en el patriarcado no es lo que las mujeres son, sino lo que los hombres han construido para ellas”. Precisamente eso fue lo que tuvimos en 2020: una jaula a medida. Y las jaulas no se festejan: se destruyen.