Las mentiras que nos venden las eléctricas

Dos veces he visto a Juanjo Millás cabreado. Curiosamente, en las dos andaba implicado el sector eléctrico. De la primera no daré más detalles. La segunda ocurrió la semana pasada cuando me llamó para preguntarme si yo estaba siendo sometida al mismo acoso telefónico que él. Al parecer el fijo le sonaba un par de veces al día para ofrecerle un descuento en su contrato de la luz. No le llamaba su compañía eléctrica sino una asesoría en nombre de su compañía o de otra. Quién sabe.

De lo que soltó por la boca tampoco daré más detalles. Pero, como hombre razonable que es, me pidió que indagara sobre quién, qué y por qué estaba descargando su furia. Según Jorge Morales de Labra, estas asesorías son submercados que pueden trabajar a comisión para captar clientes de otras eléctricas o directamente, fuerzas de venta de la empresa. En cualquier caso “utilizan argucias comerciales para confundir al personal. Ofrecen ofertas y descuentos que no son tal porque siempre acabamos pagando el kilovatio hora a un precio que no es el real”. Imaginaos que os llaman para deciros que os van a actualizar vuestro contrato y a aplicaros una bonificación del 20% ¿Quién diría que no?... Pues si no aclaras el concepto “actualizar” es posible que acabes pagando más. Si tu pagas 0,08 € el kilovatio hora y te lo “actualizan” a 0,18 €, no sirve de nada que luego te hagan el descuento. Lo que te hacen es el lío. Diecisiete millones de personas pagan un 30% más por la luz de lo que deberían. Todo por la incultura eléctrica. Y en el último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se destaca que solo uno de cada cuatro hogares españoles conoce la diferencia entre mercado libre y regulado del sector eléctrico”. Muchos me parecen.

Me pongo en contacto con Isabel y Laura. Las dos trabajan en un contact center para dos de estas “asesorías” que prestan servicio a varias compañías eléctricas, aseguradoras, bancos, telefonías. Las empresas sacan sus campañas y les contratan para que las vendan telefónicamente. Desde que a finales de 2018 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico prohibiera la venta de contratos de electricidad a puerta fría, las teleoperadoras despegaron.

Están muy hartas. Me cuentan que en la misma sala pueden estar convenciendo a un cliente para que cambie su contrato a Naturgy y, a su lado, un compañero intentando convencer a uno de Naturgy para que elija Iberdrola. Y si saben nuestro nombre, teléfono o dirección es porque mercadean con nuestros datos. “Y ya no hablemos de las mentiras que nos obligan a decir. Somos las marionetas de las compañías”. A veces les obligan a decirlas. O vendes o te echan y ya lo hará otro por ti. Pero, en ocasiones, ni siquiera saben dónde está la trampa en lo que ofrecen al cliente. “Estuve dos semanas asegurando que un contrato que ofrecía no tenía permanencia y luego resultó que sí- comenta Laura- pero claro, como no te dan nada por escrito…” Reconocen que, a veces, han cortado una llamada porque les daba pena venderle un seguro a una persona de 80 años que solo vive de su pensión. “Claro que tenemos remordimientos de conciencia. Y luego tenemos que aguantar las salidas de tono y malos modos de la gente. Pero es que es normal. Cómo no vas a entenderlo”.

Utilizan técnicas de venta para empatizar con el cliente, la sonrisa telefónica, usar tu nombre de pila, siempre en positivo, evitar las preguntas abiertas. Todo debe de conducirte al sí, a dar los datos suficientes y necesarios para que se puedan utilizar como un consentimiento. “Ha habido casos en los que te han cambiado de compañía sin tu consentimiento expreso y reclamar luego se convierte en una misión imposible” asegura Jorge Morales

Su jornada laboral es de 39 horas semanales, 8 diarias con una de descanso. Cada 23 segundos entra una llamada. Ellos no marcan, es un sistema, una lista automatizada que les va poniendo en contacto con una persona. Si no atienden la llamada, si se lo tienen que pensar, si se corta la reprograman para que vuelva a la lista. Y como la empresa tiene oficinas por varias ciudades, incluso fuera de España, es posible que vuelvan a intentar venderte lo mismo, pero desde un call center en Colombia.

Todo un entramado destinado a colarnos lo que les interesa a sabiendas de que el servicio que ofrecen es imprescindible y de que no tenemos ni idea de nuestras opciones y, lo que es peor, de cómo defendernos.