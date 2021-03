Algunos días son demasiado buenos y tienes que estropearlos. No hay más remedio. El propio cuerpo te pide que lo hagas, igual que te pide que comas algo o que te vistas un poco mejor. Supongo que el cuerpo no es tonto. Por ejemplo, el miércoles de la semana pasada estaba resultando tan inmaculado y divertido que me vi empujado a estropearlo de alguna manera; así que simplemente di marcha atrás en el coche sin mirar y oí un «catacrac» al chocar contra un muro. Noté cómo el día dejaba de ser tan adorablemente maravilloso y enseguida se volvía una porquería. Cada cierto tiempo los seres humanos necesitamos ir hacia atrás y encarar la barbarie. Por suerte, cuando tienes días horribles desde el principio, y no paras de llevarte las manos a la cabeza, o chasquear la lengua, o poner los brazos en jarra y resoplar, porque todo te va de pena, también la vida puede equilibrarse inesperadamente. Eso me pasó esta semana: era un jueves horrible, pero entonces oí decir a Díaz Ayuso: «Hay que elegir entre socialismo o libertad». Fue delicioso. Aunque me pareció que pudo haber ido más lejos y gritar «Ayuso o Muerte»; o al menos «Ayuso o lesiones leves».