Matallanas: "Joao Félix está más fuera que dentro del Atlético para la próxima temporada"

El Atlético de Madrid no pasó del empate hoy frente al Getafe. El resultado del partido, la actuación de Joao Félix y el próximo choque de Champions frente al Chelsea fueron los principales aspectos valorados en el Sanedrín durante la noche de hoy:

El partido de hoy

Javier Matallanas: “Este partido ha merecido ganar el Atlético, pero mantener el ritmo de la primera vuelta es muy complicado. No preocupa porque si juegan como han jugado hoy, creando tantas ocasiones, va a ganar de los partidos que quedan bastante, pero si es cierto que influye ver a Madrid y Barça tan cerca en la clasificación. Yo creo que te quedas con los 11 puntos perdidos en los últimos partidos, pero es imposible continuar el ritmo que llevaba el Atlético en la primera vuelta. Será complicado, pero les sigo viendo candidato a ganar la Liga”.

Kiko Narváez: “Al Atlético hoy le ha faltado un Benzema. Te pongo este ejemplo porque hoy ha tenido dos y ha marcado dos. Sobre todo, después de la expulsión de Nyom, el Atlético lo ha intentado hoy por tierra, mar y aire. Le ha faltado que no estuviese Soria, que ha estado inconmensurable, el tema del palo y eficacia en el remate de Dembélé”.

La actuación de Joao Félix

Miguel Martín Talavera:” Joao Félix nunca ha sido indiscutible, porque nunca ha jugado muchos partidos seguidos de titular como para decir que ha sido indiscutible. Hoy le he visto mejor, más dinámico, creando peligro y solo la falta de puntería ha evitado un buen resultado. Tiene que ser el Joao que hemos visto hoy, tiene que aparecer, ya que con la versión vista hoy va a tener más minutos. Yo creo que no es porque curre o no curre, es la actitud de estar muchos minutos ausente sobre la pista. A mi hoy me ha gustado y ese es el camino”.

Kiko Narváez: “Es cierto que esperamos mucho más de Joao porque lo hemos visto. No está teniendo continuidad en el juego. Se tiene que ganar la oportunidad. Aquí te adaptas al entrenador, ya que en el Atlético se sabe quién es el líder”.

Javier Matallanas: “Evidentemente titular no es, pero lo que más me preocupa es la relación entre Joao y Atlético porque creo que en verano separarán su camino. Veo a Joao más fuera que dentro porque no es un futbolista del perfil Cholo. El que le ha fichado pretendía que optase a balón de oro en el atlético y con Simeone no alcanza su rendimiento máximo".

El próximo choque ante el Chelsea en Champions

Kiko Narváez: “Para lograr la clasificación tienes que cambiar la filosofía, tienes que atacar mucho más, tienes que ser más agresivo si quiere tener posibilidades desde el principio e ir al ataque, Tiene jugadores de sobra, yo creo en ello, además estoy seguro de que la posibilidad va a existir”.

Javier Matallanas: “Para mí la clave está en Suarez, todo pasa por sus botas. Cuando él enchufa el Atlético gana, Hay una Suarez-dependencia evidente. Tiene que romper la racha de no marcar fuera de casa en Champions que arrastraba del Barça esas condiciones se deben dar y creo que se pueden dar”.