Los Oscar serán los premios que cierren la temporada de premios y quién sabe si también una temporada aciaga y complicada para el cine en todo el mundo. Con un retraso de tres meses, de febrero al 25 de abril, los premios de la Academia quieren fomentar su industria, a sus actores y actrices y salir para adelante, como hemos hecho todos. En este año hay varias novedades. La primera es que participan películas estrenadas únicamente online, algo obvio y necesario con los cines cerrados, de hecho, en Nueva York acaban de abrir justo ahora desde hace un año. A Netflix se le ha resistido hasta ahora el Oscar y no por falta de buenas películas, sino por las reticencias de muchos académicos, algo que ya no tendría sentido cuando todas las majors tienen plataforma.

El Black Lives Matter ha acelerado un debate que ya estaba, pero que ahora es más importante que nunca, el de la diversidad. Por eso, este año veremos muchas películas de temática racial y habrá muchos actores y actrices negros nominados. Pasará algo similar con las mujeres. Lo he hemos visto en los Globos de Oro, con tres directoras nominadas y una triunfadora, Chloe Zhao, y en los Bafta, con cuatro mujeres en esa categoría. Al igual que pasaba en los Goya, esto podría ser un cambio de estructura en la industria y en los premios o un espejismo en un año en el que muchos señores directores no han podido estrenar por el coronavirus.

España podría volver de nuevo a los Oscar y repetir nominación Pedro Almodóvar, no con una película, pero sí con su cortometraje La Voz Humana, que presentó en Venecia y que rodó justo después del confinamiento. Tilda Swinton es la protagonista de una historia que vuelve al texto de Cocteau, pero en la que el director manchego consigue cambiarle el final.

Mejor película

1. Nomadland

Después de ganar el Globo de Oro a mejor película, los Critics Choice y el León de Oro en Venecia, parte como favorita. Película estrenada en salas, sobre un problema de la América de Trump y con una belleza poética que podría encandilar a los más cinéfilos. Además, tiene a una mujer detrás, Chloe Zhao, que sería un plus en un año en el que los premios andan detrás de la diversidad como locos. Su número de nominaciones en los apartados técnicos marcará cómo de favorita es.

2. El juicio de los 7 de Chicago

Podría ser la película de consenso, ni la que más ha gustado, ni la que menos. Simplemente aquella que por el sistema de votaciones característico en la categoría de mejor película, más suerte tenga. La película de Aaron Sorkin es un win win, lo tiene todo: buenas interpretaciones, un guion excelente, una historia que toca de cerca a los americanos, pero se estrenó en Netflix y eso puede pasarle factura en unos premios reacios todavía a la plataforma.

3. Minari

Parecía deshinchada por los Globos de Oro, donde no pudo estar nominada a mejor película por las normas de la organización, pero Minari sigue ahí. Ganó el de película extranjera, está en los Bafta y tiene tres candidaturas en los premios del sindicato de actores. Minari estará presente en los Oscar, pero la duda es cuánto. Está claro que no ha despertado el furor de parásitos, pero su mirada delicada al sueño americano ha gustado.

4. Una joven prometedora

Es el debut del año. Emerald Fennell ha causado revuelo, para bien y para mal. La película, que pasó por Sundance, es una de las más potentes del año, con una buena interpretación de Carey Mulligan y un guion a prueba de bombas, pero no de machirulos. Ese es su problema, que enfade a los académicos blancos y heterosexuales tanto como enfadó a los críticos viejunos, por mostrar que el acoso y el abuso sexual de una forma tan clara, concisa y cercana a todas.

5. Mank

Fincher podría volver a hincharse a chupitos, porque Mank parece de esas películas que está nominada a todo, pero no consigue ganar mucho. Podría ser la gran olvidada de los Oscar, pero le avalan su clasicismo y reivindicación del cine y la autoría. La clave estará en lo técnico, donde Fincher hace un trabajo monumental,y en las categorías técnicas, Amanda Seyfrid y Gary Oldman, muy deshinchado el pobre.

6. La madre del blues

Es una película floja, que solo se salva por la interpretación póstuma de Chadwick Boseman que tiene el premio asegurado, a pesar de Anthony Hopkins. La película podría colarse entre las nominadas, por su retrato del racismo en los años 20 y por Viola Davis que siempre es un plus.

7. One night in Miami

El debut de una actriz con Oscar en la dirección no va a pasar desapercibido. Mejor que La madre del blues, aunque todavía alejada de la complejidad de las películas anteriores. Película correcta, con buenas interpretaciones y con un debate sobre el racismo y el compromiso de los artistas que está más de actualidad que nunca en el año del Blak Lives Matter. No olvidemos que ella logró nominación en dirección en los Globos de Oro.

8. Judas and the black messiah

Puede que los Oscar no se atrevan con una película que desafía el concepto del "negro amable". De ganar o de estar nominada ya haría historia, pues sería la primera película con todos sus productores negros. Además, está la brillante interpretación de Daniel Kaluuya, favorito en actor de reparto. Le puede estorbar el conservadurismo de los académicos progres.

9. Noticias del gran mundo

Es una película muy del gusto de la Academia. Revisita un género típicamente americano, el wéstern, y lo hace desde la perspectiva de trazar un hilo entre la fundación de Estados Unidos y los problemas que el país sufre en la actualidad (racismo, fake news, desigualdad, etc.) Encima tiene a Tom Hanks en una relación paterno filial. Todo en la película está bien: música, guion, interpretaciones... Así que podría ser una de las fuertes de los premios.

10. The father

Algo similar pasa con The Father, el drama de Florian Zeller que adapta su obra de teatro. Solo Polanksi le supera en brillantez a la hora de llevar al cine un texto dramático. Es tremendo lo que propone y tremenda la interpretación de Anthony Hopkins, pero podría ir desinflándose poco a poco y perder presencia en estos premios, ya que ni el sindicato de productores ni el de directores han contado con esta cinta en sus premios y eso, acaba pesando.

Otras opciones:

Los Oscar podrían ir jugando con otros títulos que también han tenido buena crítica y han ido entrando y saliendo de los galardones previos. Sound of metal podría ser la apuesta más indie en la categoría. Una película impecable con una interpretación magnífica, la de Riz Ahmed. Si optan por irse a lo más comercial, Borat podría entrar entre las nominadas. Una comedia gamberra estrenada en plataformas, pero que lo ha petado en audiencia, y que tiene un discurso político muy importante para el país. Tampoco sería raro nominado a Píxar, que lo ha logrado en dos ocasiones, con Up y con Toy Story 3. Es cierto que Soul no ha tenido ni la fuerza, ni la relevancia de aquellas, pero es una película magnífica y podría entrar perfectamente entre las nominadas. Y por último, está The Mauritanian, un drama correcto, que no rompe nada, pero que denuncia el pasado reciente de Estados Unidos y algo que ni Obama se atrevió a arreglar: Guantánamo. Buenas interpretaciones de Jodie Foster y Tahar Rahim y una defensa a la democracia americana.



Mejor director

1. Chloé Zhao, por Nomadland

2. Aaron Sorkin, por El juicio de los 7 de Chicago

3. Lee Isaac Chung, por Minari

4. David Fincher, por Mank

5. Emerald Fennell, por Una joven prometedora

Otras opciones: Regina King, por One night in Miami; Paul Greengrass, por Noticias del gran mundo y Florian Zeller, por El padre.

Mejor actor

1. Chadwick Boseman, por La madre del blues

2. Anthony Hopkins, por El padre

3. Riz Ahmed, por Sound of metal

4. Steven Yeun, por Minari

5. Tahar Rahim, por The mauritanian

Otras opciones: Mads Mikkelsen, por Another Round y Gary Oldman, por Mank.

Mejor actriz

1. Carey Mulligan, por Una joven prometedora

2. Chloé Zhao, por Nomadland

3. Viola Davis, por La madre del blues

4. Vanessa Kirby, por Fragmentos de una mujer

5. Andra Day, por Los EEUU contra Billy Hollyday

Otras opciones: Sophia Loren, por La vida por delante y Zendaya, por Malcom and Marie.

Mejor actor de reparto

1. Daniel Kaluuya, por Judas and the black messiah

2. Leslie Odom Jr., por One night in Miami

3. Sacha Baron Cohen, por El juicio de los 7 de Chicago

4. Paul Raci, por Sound of metal

5. David Strathairn, por Nomadland

Otras opciones: Chadwick Boseman, por Hermanos de armas; Alan S. Kim, por Minari; Jared Leto, por Pequeños detalles.

Actriz de reparto

1. Youn Yuh-jung, por Minari

2. Maria Bakalova, por Borat

3. Olivia Colman, por El padre

4. Dominique Fishback, por Judas and the black messiah

5. Amanda Seyfried, por Mank

Otras opciones: Jodie Foster, por The mauritanian; Helena Zengel, por Noticias del gran mundo; Glenn Close, por Hillbilly, una elegía rural; Ellen Burstyn, por Fragmentos de una mujer.