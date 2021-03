Un año de Estado de Alarma: radiografía social y económica de España

14 de marzo de 2020. El CIS había terminado el día de antes las entrevistas para su barómetro de finales de ese mismo mes. El 63% de los españoles opinaba que el goteo continuo de noticias sobre el coronavirus alarmaba sin necesidad. Aquel día, 14 de marzo, España acumulaba poco más de 5.700 casos de COVID confirmados. Y habían fallecido, en total, 136 personas.

Por segunda vez en la etapa democrática, se instauraba en España el Estado de Alarma. Y el confinamiento en casa de 47 millones de personas era el primer paso de un largo camino de esta crisis sanitaria, económica, social y personal. La crisis personal de las 71.000 familias que han perdido a un ser querido y que tienen que reconstruir su presente sin haber dado un último abrazo.

"Te das cuenta de que la vida es corta"

Loli perdió a su marido en el Hospital Infanta Leonor de Madrid. Félix tenía 56 años y estuvo tres semanas ingresado en la UCI. "Cuando estuvo en el hospital fue muy duro, porque tenías que esperar esas llamadas, estabas deseándolo. Una muerte así, vivirla en otro momento es soledad, una terrible soledad", dice.

Y ese sentimiento de terrible soledad sigue hoy presente para Loli y para sus hijos, que tienen 16 y 23 años. Comenta que cuando a una persona le sucede algo así, "te das cuenta realmente de que la vida es corta, te das cuenta de que no puedes dejar para mañana lo que puedas hacer hoy y el decir un ‘te quiero’ siempre tiene que ser lo primero".

El número de contagios registrados en nuestro país supera los 3 millones. Aunque hay que tener en cuenta que en los primeros meses de la pandemia, escapaban del radar nueve de cada 10 positivos. El último estudio de seroprevalencia dice que el 10% de los españoles se había contagiado de marzo a diciembre. De todos ellos, más de 200.000 han terminado ingresados en el hospital.

"Tengo secuelas de los 17 días que estuve en coma"

Y la buena noticia que supone recibir el alta médica contrasta con el camino tortuoso que empieza a partir de ese momento para muchos recuperados. Bárbaro Humberto estuvo 17 días ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos. "Todas las secuelas que tengo son el resultado de esos 17 días que estuve en coma. Perdí 30 quilos de masa muscular. Realmente el coronavirus ha trastornado completamente mi vida. Hoy padezco de insomnio, tengo problemas digestivos, tengo problemas al caminar...", lamenta.

Bárbaro Humberto es, precisamente, médico. Uno de los 125.000 que se ha contagiado de coronavirus en este tiempo. El clamor colectivo de los aplausos de las 8 se fue silenciando a medida que avanzaba la desescalada. Y a medida que la carga física y emocional de los profesionales sanitarios se hacía más y más pesada. Vero es un buen ejemplo. Ella es enfermera. "Muchos días no quería ir. Era como decir 'no, por favor, otra vez no… que mañana me digan que no tengo que ir'. Luego decías, ¿pero cómo no voy a ir sabiendo la demanda que hay?", explica.

También explica cómo eran los momentos en los que el médico decía que había que hacer videollamadas con pacientes que se morían para que la familia pudiera despedirse de ellos: "Yo me moría cuando había que hacer eso".

Y llegó una crisis económica

La crisis sanitaria se solapó con una crisis económica cuyas consecuencias entonces eran difíciles de cuantificar. La última ola de COVID ha llevado a España a superar —por primera vez en cinco años— la cifra de los 4 millones de parados. 762.000 más que hace un año. Febrero terminó además con 900.000 personas en un ERTE, con sus empleos suspendidos o con jornadas de trabajo reducidas.

En este tiempo, Cáritas ha atendido a medio millón de personas que nunca había llamado a sus puertas pidiendo comida o que llevaba mucho tiempo sin hacerlo. Marle, de 35 años, está sin trabajo desde septiembre. Tiene dos hijos tutelados. Y solo puede ir a verlos una vez a la semana. "Me falta todo. Te sientes vacía. Vives con impotencia. Me siento muy mal, porque a mis hijos los siento indiferentes. Siento que los estoy perdiendo", confiesa.

A María, de 72 años, la han desahuciado de su casa y ahora vive en un albergue: "Al principio creí que estaba en el infierno. Se me vino el mundo encima. Me veía en la calle como una indigente. Se me veía fatal. Iba pidiendo a las vecinas que me dejaran vivir en el trastero".

La hostelería, el sector más castigado

La Confederación Española de Comercio estima una caída de ventas del 20 al 25% y que cerca del 15% de los locales ha echado el cierre. Pero ha sido la hostelería el sector económico más castigado por la pandemia.

De los 316.000 bares y restaurantes que había en 2019, hoy han cerrado 100.000. Su facturación ha caído entre un 50 y un 80%. En total, 70.000 millones de euros. El bar de Carmen, en Tenerife, no ha conseguido levantar cabeza: "Lo que hicimos fue solicitarle al dueño del local retrasar los pagos del alquiler. No fue nada maravilloso, porque no nos lo quitaban, al final había que pagarlo después todo junto".

Y si hablamos de edad, son los jóvenes quienes sufren las peores consecuencias de la situación económica. Con la crisis del 2008 y la del 2020 a sus espaldas, el 32% de los menores de 30 años dice estar mal o muy mal anímicamente.

2020 terminó con una tasa de paro del 40% para los menores de 25 años, 10 puntos más que solo un año antes. Y, por primera vez, ha aumentado el número de "ni-nis", chavales que ni estudian ni trabajan porque no pueden. Ya representan el 17,3% de los chavales de entre 15 y 29 años. El sueldo medio supera por muy poco los 1.000 euros al mes. Y cuatro de cada cinco menores de 30 años vive todavía con sus padres.

Planes de futuro frustrados

Ricard, de 29, tuvo que volver a casa de su madre después de perder el trabajo. "Quería autoengañarme y decir 'bueno, ya está, esto serán dos semanas o un mes y ya estará', pero no. Ves que pasa un mes, dos, tres… y sigues igual, ahí tienes miedo. Me anularon la vida completamente", dice.

Con esta realidad, se hace imposible construir un proyecto de vida propio. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la pandemia ha llevado el número de bodas a su mínimo histórico: 28.000 en 2020. Un 60% menos que el año anterior. A Gema el confinamiento le pilló con las invitaciones de su boda ya enviadas. De junio la trasladó a mayo de 2021. Y ahora ha vuelto a retrasarla. "Esperemos que a la tercera vaya la vencida, pero en realidad hoy, después de un año de que haya empezado la pandemia, y de solo haber tenido una prueba del vestido y de haber cambiado la boda tres veces, sigo sin estar casada y seguimos sin luna de miel", se lamenta.

Y no hay rastro del "baby boom" que algunos vaticinaban a causa de estar tanto tiempo encerrados en casa. Todo lo contrario: España registra la cifra más baja de natalidad desde el año 41 que es cuando empezaron los registros

Los niños concebidos en el confinamiento nacieron entre diciembre y enero. Fueron, en total, 45.000, 13.000 menos que el año anterior, una caída del 23%. Carmen es una de esas niñas. Nació en enero y su madre se llama Silvia. "El 8 de mayo me enteré de que estaba embarazada y, entonces, todas mis prioridades cambiaron y, por suerte, el COVID-19 dejó de ser el único tema de conversación. Carmen está con nosotros desde mediados de enero. Ahora tiene un mes y medio. Nos tiene completamente revolucionados. No podemos ser más felices", confiesa.