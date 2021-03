Iturralde explica en Carrusel Deportivo que no debió pitarse penalti a favor del Huesca en el Camp Nou

La SD Huesca recortó distancias en el marcador poco antes del descanso por medio de Rafa Mir, el cual no falló desde los once metros tras un penalti cometido por Ter Stegen sobre el propio ariete del equipo aragonés.

La jugada propició que muchos jugadores del Barcelona protestasen enseguida la decisión de Cordero Vega de pitar penalti sobre Rafa Mir. El VAR revisó la acción y validaron la decisión, por lo que la pena máxima se lanzó.

Iturralde González explicó en 'Carrusel Deportivo' su opinión de la jugada."Le toca un poco, nada, nada, eso no es penalti nunca. No es penalti eso, es un toque, le pega un toquecito pero no para tirarle. Es un error de Cordero Vega, porque pita penalti, pero el VAR no debe buscar imágenes para sustentar una decisión arbitral. Ah, hay un pequeño contacto pues voy a sustentar, pues no: estás usando mal la herramienta. El fútbol es un deporte de contacto, en ningún momento ese contacto es para derribar al jugador. Nos estamos cargando el fútbol".