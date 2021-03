Los Oscar serán los premios que cierren la temporada de premios y quién sabe si también una temporada aciaga y complicada para el cine en todo el mundo. Con un retraso de tres meses, de febrero al 25 de abril, los premios de la Academia quieren fomentar su industria, a sus actores y actrices y salir para adelante, como hemos hecho todos. En este año hay varias novedades. La primera es que participan películas estrenadas únicamente online, algo obvio y necesario con los cines cerrados, de hecho, en Nueva York acaban de abrir justo ahora desde hace un año. 'Mank', la cinta de David Fincher para Netflix, lidera las nominaciones con 10 candidaturas, aunque sin presencia en guion y montajes, dos de las categorías clave. 'Nomadland', la triunfadora en los Globos de Oro, se perfila como gran favorita. La cinta de Chloé Zhao protagonizada por Frances McDormand acumula ocho nominaciones.

El Black Lives Matter ha acelerado un debate que ya estaba, pero que ahora es más importante que nunca, el de la diversidad. Por eso, este año hay muchas películas de temática racial, como Judas and the black messiah con importante presencia en categorías clave, y hay muchos actores y actrices negros nominados, como Andra Day y Viola Davis. Pasa algo similar con las mujeres. Lo he hemos visto en los Globos de Oro, con tres directoras nominadas y una triunfadora, Chloé Zhao, y en los Bafta, con cuatro mujeres en esa categoría. En los Óscar repiten la directora de Nomadland y Emerald Fennell por Una joven prometedora. Al igual que pasaba en los Goya, esto podría ser un cambio de estructura en la industria y en los premios o un espejismo en un año en el que muchos señores directores no han podido estrenar por el coronavirus. También se vuelve a abrir la diversidad con cintas como 'Minari', sobre la inmigración coreana, y la Academia de Hollywood apuesta por óperas primas como 'Sound of metal' en lugar de producciones de directores consagrados como Paul Greengrass y su western 'Noticias del gran mundo'.

En cuanto a la representación española, Pedro Almodóvar no ha logrado estar entre los cinco finalistas a mejor corto de ficción por su trabajo en 'La voz humana', la producción que grabó tras el confinamiento con Tilda Swinton. Sí hay presencia en parte con 'El agente topo', película chilena de Maite Alberdi nominada a mejor documental, que cuenta con producción española, de Malavanda y Marisa Fernández Armenteros. Entre las sorpresas, la inclusión del danés Thomas Vinterberg en mejor dirección por 'Otra ronda', cinta favorita en la categoría de Mejor película internacional. Y también en efectos especiales, el español Santiago Colomo aspira al Óscar por su trabajo en 'El magnífico Iván'.

La lista completa de nominados (actualizando)

Mejor película

1. Nomadland

2. El juicio de los 7 de Chicago

3. Minari

4. Una joven prometedora

5. Mank

6. Judas and the black messiah

7. El padre

8. Sound of metal

Mejor director

1. Chloé Zhao, por Nomadland

2. Thomas Vinterberg, por Otra ronda

3. Lee Isaac Chung, por Minari

4. David Fincher, por Mank

5. Emerald Fennell, por Una joven prometedora

Mejor actor

1. Chadwick Boseman, por La madre del blues

2. Anthony Hopkins, por El padre

3. Riz Ahmed, por Sound of metal

4. Steven Yeun, por Minari

5. Gary Oldman, por Mank

Mejor actriz

1. Carey Mulligan, por Una joven prometedora

2. Frances McDormand, por Nomadland

3. Viola Davis, por La madre del blues

4. Vanessa Kirby, por Fragmentos de una mujer

5. Andra Day, por Los EEUU contra Billie Hollyday

Mejor actor de reparto

1. Daniel Kaluuya, por Judas and the black messiah

2. Leslie Odom Jr., por One night in Miami

3. Sacha Baron Cohen, por El juicio de los 7 de Chicago

4. Paul Raci, por Sound of metal

5. Lakeith Stanfield por Judas and the black messiah

Mejor actriz de reparto

1. Youn Yuh-jung, por Minari

2. Maria Bakalova, por Borat

3. Olivia Colman, por El padre

4. Glenn Close, por Hillibilly, una elegía rural

5. Amanda Seyfried, por Mank