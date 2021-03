Edmundo Bal: "El PP está ofreciendo poder, cargos y dinero a la gente de Ciudadanos"

El vicepresidente Pablo Iglesias ha anunciado en un vídeo que dejará el Gobierno de coalición y se postula para disputar a Díaz Ayuso la presidencia de la Comunidad de Madrid, convocadas para el 4 el mayo. "Un militante debe estar allí donde es más útil", ha dicho Iglesias en un vídeo en el que la anuncia que la Vicepresidencia segunda del Ejecutivo queda en manos de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha comparecido después de reunir a la Ejecutiva Nacional del partido naranja tras la crisis que atraviesa tras la moción de censura fallida en Murcia que ha provocado la salida de varios cargos y militantes del partido, así como la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid. "Hay personas que estaban y están en Ciudadanos pero quizás no son de Ciudadanos", ha avisado Arrimadas. La líder de Cs ha asegurado que han "hecho autocrítica" pero ha señalado que "si ha servido de algo esto que ha ocurrido es que se ha visto una operación para intentar acabar con Ciudadanos".

El feroz ataque del PP

No se esconden. Están ofreciendo cargos, poder y dinero a la gente de Ciudadanos y nos encontraremos con que mañana habrá gente de Ciudadanos en el PP. Hoy en la ejecutiva nacional del partido hemos salido conscientes de dos ideas: la primera es que no vamos a aceptar esa OPA, ese ataque, ese intento de atraer a nuestros candidatos al Partido Popular. Nosotros nos lo creemos, somos gente de centro y en segundo vamos a revitalizar ese centro liberal y progresista en torno a Inés Arrimadas.

Pablo Iglesias como candidato

Ha sido una de las noticias impactantes del día. Lo que va a permitir es la polarización. Ya ha visto usted el lema que ha sacado Ayuso. Son opciones que se sienten cómodas en este escenario de confrontación, de crítica, de dedos cruzados. Tenemos dos opciones extremistas, que gobierne el PP con Vox o la izquierda. Frente a los extremismos, la moderación. Esta aparición de Iglesias va a hacer ver a nuestros votantes que voten a Ciudadanos para que no triunfen los populismos, los extremismos. Nosotros vamos a salir a por todas, primero a la primarias. Los madrileños no pueden caer en la polarización o el extremismo. No está Madrid para eso, para caer en los populismos. Lo que vamos a hacer es imponer políticas de centro.