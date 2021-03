La opinión de Carles Francino

Pues va a ser verdad que Madrid es España dentro de España. Hoy desde luego -políticamente hablando- lo parece. Y me temo que hasta el 4 de mayo vamos a tener esa sensación, porque las elecciones convocadas en esa comunidad prometen convertirse en la madre de todas las batallas… ideológicas.

Si la presidenta Díaz Ayuso ya lanzó su órdago al grito de “socialismo o libertad”, Pablo Iglesias ha saltado al ruedo y se lo ha puesto en bandeja para que subiera la apuesta: ahora es comunismo o libertad. A lo que él opone una especie de “no pasarán” del siglo XXI para impedir -dice- que la ultraderecha asuma el poder en la capital… y ya veríamos si después en toda España.

Yo, la verdad, no voy a extenderme mucho en análisis sobre si este movimiento moviliza más a la izquierda o a la derecha; si el PSOE queda mejor o peor, si Ayuso está más cerca o más lejos de esa mayoría absoluta que asegura perseguir, o si este movimiento es positivo o negativo para la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Y mucho menos voy a hacer quinielas. No. Prefiero comentar un artículo de hoy en ‘El País’ que -a mi juicio- no puede ser más oportuno, porque va en la dirección absolutamente contraria del griterío, el populismo y la negación del adversario que domina la política española, y singularmente la madrileña.

“Nunca podemos estar seguros de que nuestra ideología -dice su autor, Daniel Innerarity- no nos oculte alguna dimensión relevante de la realidad, que las opiniones por las que no sentimos la menor simpatía no contengan alguna información interesante. No es sólo una cuestión de respeto moral al adversario -añade- sino de inteligencia política.

“Hay más inteligencia en la escucha respetuosa de las opiniones más peregrinas que en las líneas rojas y los cordones sanitarios”. Y concluye con unas frases que ahora mismo -por desgracia- no pueden sonar más a utopía: “La razón de la izquierda depende de que la derecha también la pueda tener; la derecha no podrá ser mejor si niega por principio que la izquierda pueda serlo”. En fin, yo espero -y deseo- que algún día estemos en eso porque hoy, desde luego, lamentablemente es una quimera.