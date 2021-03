En busca y captura de los falsos teletrabajadores: "La picaresca española se ha aprovechado en la cuarentena"

El Covid ha cambiado muchos aspectos de la vida. El sector laboral ha sido uno de los más afectados, teniendo que reinventarse para hacer frente a un nuevo modelo de trabajo. Una gran parte de las empresas, dadas las circunstancias, se ha visto obligada a apostar por el teletrabajo como el método más eficaz para seguir llevando a cabo su actividad y, al mismo tiempo, garantizar y asegurarse de que los contagios en oficinas no aumentasen hasta el punto de poner en riesgo la empresa. En este sentido, la pandemia ha demostrado que muchas tareas se podrían hacer desde casa sin necesidad de desplazarse a las oficinas. Sin embargo, este nuevo modelo de trabajo ha otorgado una libertad total a los trabajadores y algunos se han aprovechado para dedicar el tiempo de trabajo a otras actividades.

Hoy hemos charlado en 'La Ventana ' con Vicente Delgado, director de Detectives Inveszar y vicepresidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, sobre una de las tareas que se les ha encargado con más frecuencia desde el inicio de la pandemia: la de vigilar que los teletrabajadores cumplan con sus horas laborales y cerciorarse de que, efectivamente, llevan a cabo ese trabajo desde casa. “A raíz de la pandemia y de que todo el mundo tuviera que trabajar desde su casa han crecido las necesidades de investigar a muchos de estos trabajadores para ver si realizaban su labor” nos ha contado Vicente.

Las empresas no investigan a todos los trabajadores. Esta comprobación exhaustiva solo se está llevado a cabo en casos muy específicos .Las empresas no contratan un detective privado "por norma", solo recurren a ello si previamente ha habido una queja por parte de alguna empresa o trabajador. “La cuestión es que cuando las empresas vienen, normalmente, ha habido una información por parte de una empresa que no ha sido atendida, unos compañeros que han tenido que asumir el trabajo que no se ha realizado, etc. Siempre hay unos indicios previos. Es en este tipo de situaciones en las que la empresa decide intervenir y pone los medios para intentar descubrir esa situación”

“El Estatuto de los Trabajadores ya plantea de forma clara que el empresario pueda emplear los medios que considere necesarios para vigilar que se lleve a cabo el trabajo. Por supuesto, sin entrar en la intimidad del trabajador” ha remarcado Vicente. El problema nace por la dificultad de comprobar quien se encuentra en su casa realmente cuando está teletrabajando. "Como normalmente el trabajador tiene que fichar a una hora determinada , observamos que hay muchas personas que abandonan su domicilio para realizar otras actividades que antes no realizaban o lo hacían en otros horarios, como llevar los niños al colegio".

Respecto a las personas que no cumplen con sus obligaciones, Vicente ha confirmado que existe un perfil general, aunque en los últimos tiempos éste se ha visto alterado. "La persona que suele realizar estas actividades es reincidente, pero si que es verdad que hemos observado que no es siempre el mismo perfil. Ahora hay personas que nunca habían dado problemas, pero que con el teletrabajo se sienten más protegidas."