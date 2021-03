Antonio Romero: "La cara de hoy de Zidane demuestra que ahí dentro pasa algo"

La noticia del día es la lesión de Eden Hazard. En el día previo al partido de Champions del Real Madrid contra el Atalanta se ha conocido la confirmación de la lesión en el psoas de la pierna derecha del centrocampista del equipo blanco. El jugador belga reapareció el pasado sábado ante el Elche, tras mes y medio fuera del terreno de juego por una rotura muscular, pero no se ejercitó este lunes con el resto de sus compañeros, y tal como han informado desde el club, su presencia ante el Atalanta está descartada por lesión.

Un nuevo parón para el belga y una baja más en la plantilla de Zidane justo una semana después de que el Real Madrid haya recuperado a Benzema, que no pudo tener mejor regreso que marcando el gol del empate en el derbi contra el Atlético de Madrid el pasado domingo 7 de marzo. Debatimos, como cada lunes, en la 'Barra Libre' de SER Deportivos todos los detalles sobre el Real Madrid y del resto de la actualidad deportiva, como la convocatoria de Luis Enrique para la Selección.

Hazard vuelve a romperse

El regreso del belga se hizo realidad el pasado sábado ante el Elche en un partido de Liga, en el que compartió terreno de juego con Benzema, quien también estaba recién incorporado, desde hacía una semana, tras lesión. Dice el refrán que la cara es el espejo del alma, y para Antonio Romero "la de hoy de Zidane demuestra que ahí dentro pasa algo, que está buscando una explicación a lo que pasa con Hazard".

Explicaciones a una situación que significa la undécima lesión en año y medio que lleva Hazard en el Real Madrid. En este tiempo, el belga solo ha jugado 37 de los 87 encuentros que ha disputado el Real Madrid. A lo largo de estos casi dos años Hazard ha sido criticado por su falta de compromiso a la hora de entrenar y cuidarse más. Antonio Romero lo recordó en SER Deportivos, ya que cree que "mental y físicamente está muy lejos de lo que debería estar un futbolista para ilusionar a la afición del Real Madrid".

¿Las razones de todas estas lesiones musculares que lleva acumuladas el club blanco? Manolete planteó en la 'Barra Libre' que "a lo mejor el Real Madrid se está equivocando en la preparación" porque ya "van muchas". En la misma línea, Antón Meana añadió que probablemente Hazard quiera estar al máximo nivel, pero "el cuerpo tiene memoria" y ya no puede ser.

Las novedades en la convocatoria de Luis Enrique

Los partidos ante Grecia, Georgia y Kosovo, los próximos 25, 28 y 31 respectivamente, contarán con Bryan Gil, Pedri y Pedro Porro, quienes, por tanto, no irán con la sub 21. Antón Meana señaló que le parece "extraño dejar medio coja a la sub 21 para tres partidos" y que, aunque "el resto de la lista es muy Luis Enrique", a él personalmente le "genera dudas la delantera, como Ferrán, que no está jugando mucho en el City".

Una lista con novedades que a Antonio Romero no le gusta y calificó de "desequilibrada". ¿Los motivos? Romero explicó que Luis Enrique "va solo con un lateral derecho" y cree "que debería haber metido a Lucas Vázquez". Además, le sorprende que "llama a gente como Eric García", entre otros, que están jugando "bastante mal".

El joven jugador del Barça, ha sido muy alabado por sus actuaciones en el terreno de juego mano a mano con Messi, pero aunque para Romero "Pedri es un muy buen futbolista", apuntó que tiene "la sensación de que se le está encumbrando muy pronto". Por contrario, Talavera quiso elogiar al jugador, recordando que "Pedri tiene 18 años y ha hecho bastantes más cosas de las que Xavi e Iniesta habían hecho con su edad".

Pérdida de confianza en el Atlético

El empate en el derbi madrileño ante el Real Madrid y el último ante el Getafe hacen que para Jordi Martí, "el Atlético de Madrid es un poco menos favorito" ahora. Con un partido de Champions el próximo miércoles, Romero espera que los del Cholo "den una buena imagen", porque a su parecer, dieron "una lamentable en el de ida", refiriéndose al partido del pasado 23 de febrero ante el Chelsea.

Talavera no dio nada por sentado y opinó que "el Atalanta y el Atlético de Madrid pueden remontar", ya que en el caso de los rojiblancos, quiso recordar que "el 90% de los partidos, si no más, el Atlético de Madrid ha sido protagonista y mandón" y puede que este miércoles lo demuestren en Champions.