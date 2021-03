"La nueva Champions se anunciará en breve y es mucho mejor que cualquier otra liga paralela"

Emilio García Silvero es el español con más poder en FIFA. Desde su cargo como responsable de servicios jurídicos estudia todas las facetas que afectan al deporte rey, desde los contratos a la relación con los agentes pasando por los fondos de inversión y los nuevos calendarios.

En esta entrevista para el primer episodio del podcast Carrusel Confidential analiza puntos muy importantes. Destacamos tres titulares.

Nueva Champions

"Un proyecto casi cerrado. Pronto veremos un nuevo formato de champions league. Un acuerdo entre los clubes y las ligas europeas, un acuerdo entra la UEFA y el fútbol mundial es mucho mejor que cualquier otra liga paralela o producto paralelo a poner en marcha"

VAR

"Es algo que da más seguridad pero no es perfecto. Si comparamos lo de ahora y lo de antes, el nivel de certeza es todavía más amplio. Ya acertaban mucho los árbitros y ahora con el VAR se acierta más , pero no es perfecto porque la máquina no decide, decide le interpretación de un ser humano que afortunadamente no es perfecto"

Fútbol Femenino

"La liga en España no es profesional pero eso no impide que la relación entre la jugadora y su club sea profesional. Las futbolistas españolas han sido siempre profesionales y serán siempre profesionales cuando haya un vínculo laboral"

