"Puta mierda el VAR": la reacción en caliente de los jugadores del Barça tras el penalti de Rafa Mir

El Fútbol Club Barcelona se impuso este lunes por 4-1 a la Sociedad Deportiva Huesca en el encuentro que cerraba la jornada liguera y que, gracias a los tres puntos conseguidos, se sitúa a cuatro puntos del Atlético en la tabla.

No obstante, dicho encuentro no estuvo exento de polémica pues antes del descanso el equipo oscense recortó distancias por medio de un penalti que, a juicio de Iturralde González en 'Carrusel Deportivo', no debió pitarse.

Este martes Deportes Cuatro ha desvelado unas imágenes en las que se puede ver a algunos jugadores y a Ronald Koeman protestando a Cordero Vega la decisión de pitar penalti, la cual ratificó el VAR

"Puta mierda el VAR", dijo Jordi Alba mientras se marchaba al túnel de vestuarios. Además, Koeman trató de entender la decisión hablando con el colegiado. "No ha nada", decía el técnico holandés.