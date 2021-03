Fernando Llorente estuvo cerca de volver al Athletic: "Todo se calentó con la llamada de De Marcos"

El delantero del Udinese y ex del Athletic Fernando Llorente desveló en El Larguero con Manu Carreño que estuvo a punto de volver al club bilbaíno en enero de 2020. "Todo se calentó con la llamada de De Marcos", explicó.

Su vuelta al Athletic en enero de 2020. "En enero salió lo del Athletic y la Sampdoria. Me tuve que decidir en muy pocos días porque el último día apareció todo. Esas últimas semanas del mercado de invierno el Nápoles me intentó meter en otros equipos. A falta de dos horas de cerrar el mercado, solo faltaba mi 'sí' para ir a la Sampdoria. Pero se calentó con la llamada del Athletic, porque me llamó De Marcos. Ellos vieron la posibilidad en unmento que no les iban bien las cosas y lo intentaron. Hablé con Rafa Alkorta -director deportivo- y no se pudo hacer", comenzó a explicar.

"¿Si la afición me querría? Hay gente que todavía está dolida"

Por qué no volvió: "No lo sé. Al final tampoco estoy allí como para ver quién es el que manda. ¿Si la afición me querría? Habría división de opiniones, seguro. Con el presidente no he hablado. Me hubiera gustado volver al Athletic. Es el club de mi vida, en el que crecí. Hubiera sido bonito volver y poder ayudar".

¿Quiere la afición la vuelta de Fernando Llorente?: "Tengo mucha gente a favor y gente en contra. No sé qué pasaría, pero hay gente que todavía está dolida. Al final tampoco consigues nada intentando decir lo que pasó, solo recuerdan que me fui. Cuando estaba allí, todas las cosas que se filtraron son las que convenían al club, el jugador siempre sale perdiendo".

"Si la vida me lleva a Bilbao, de maravilla. Y si no, pues también"

¿Quería el presidente del Athletic, Aitor Elizegi, su vuelta?: "No lo sé, si la vida me lleva a Bilbao, de maravilla. Y si no, pues también. Tampoco me voy a poner a llorar si no vuelvo"

"Ahora les veo muy bien con la vuelta de Marcelino. Me alegro muchísimo. Ahora estoy en un equipo en el que he recuperado la ilusión por jugar, veremos lo que pasa a final de temporada. Si las cosas van bien aquí me gustaría seguir.

Su salida del Athletic: "Siempre que estuve en el Athletic nunca pensé en irme. Pensaba que mi carrera iba a acabar ahí. Al final tomas otros caminos. Tomaría la misma decisión si pasara lo mismo que pasó".

"Me quedaría con Conte, tenía buen feeling con él y gané mis primeros trofeos con él. Fueron mometnos muy bonitos. Como entrenador me gusta mucho".

"Tenía buena relación con Gattuso, pero no confiaba en mí"

Su salida del Nápoles: "Tenía buena relación con Gattuso, pero no confiaba en mí. Cuando llegué yo ficharon a más jugadores que jugaban por decreto antes que yo. Yo no le doy la responsabilidad a él".

"Cuando estás en un sitio donde no cuentan contigo... Al final son tantas las ganas que tengo por seguir jugando que es lo que me lleva seguir adelante. Físicamente me veo que puedo seguir y hasta donde lleguemos".

¿Jugar con Cristiano en la Juve?: "Jugar al lado de un jugador así tiene que ser impresionante. Le podría ayudar, le podría hacer el trabajo sucio. Él tenía mucha presión con el tema de la Champions. Ahora la Juve ve que ni con Cristiano".

¿Saldrá Cristiano de la Juventus?: "Cristiano puede hacer cualquier cosa. Tampoco le veía saliendo del Madrid. Puede ir donde quiera con la carrera que ha hecho y al nivel que sigue".