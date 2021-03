Manu Carreño, sobre las lesiones de Hazard: "Si hay un futbolista del que no esperaba esto, es él"

Antonio Romero: "Me consta que está hundido, hoy ha pasado un mal día. La cara de Zidane denotaba que estaban buscando explicaciones y razones. Es evidente que era un jugador que venía a liderar al equipo tras la salida de Cristiano Ronaldo y no ha salido. Es mala suerte pero también hay bastantes pruebas de que es un futbolista que en el día a día ha sido bastante perezoso en el trabajo"

Manu Carreño: "Si hay un futbolista del que no esperaba esto era de Hazard, su curriculum decía justo lo contrario. Los datos no invitaban a pensar esto. He visto molesto con esto a Zidane en rueda de prensa""

Javier Herráez: "Como decía Romero el jugador se ha ido hundido, no hay consuelo para Eden Hazard. Lo que le comenta a sus íntimos es que no entiende lo que le está pasando. Eso de que es un poco perezoso lo ha sido siempre, Sarri rajaba de él, pero yo que veo mucho la Premier, Hazard era un jugador diferente, un jugador que marcaba diferencias en el fútbol mundial. Ha tenido mala suerte y también ha llegado fuera de forma ambas temporadas en el Real Madrid"

Axel Torres: "No se puede explicar, no tenía fama de ser un jugador frágil. Era un jugador que rendía en cada partido y tenía continuidad en su estado de forma. Cuando lo firmó el Madrid para mí estaba entre los cinco mejores jugadores del mundo. Es evidente que lo que hemos visto en el Real Madrid no se corresponde con esto".

El Doctor Pedro Luis Ripoll: "Es muy probable que la dinámica del tobillo de Eden Hazard, el apoyo que el realiza con su tobillo, de alguna manera esté provocando un movimiento anormal y le esté produciendo esta catarata de lesiones. ¿Pasar por el quirófano? Estoy seguro que el Real Madrid va a tomar las decisiones correctas para solventar este problema, seguro que todas las opciones se contemplan, seguro que han barajado la opción de pasar por el quirófano. No me cabe la menor duda de que mis compañeros del Real Madrid, y el jugador también, han barajado todas las opciones".