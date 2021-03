Todas las cartas en juego

Tendrán ustedes que armarse de paciencia si nos escuchan desde cualquier lugar de España que no sea Madrid. Porque las elecciones madrileñas se ha convertido en un tablero político donde todo el mundo se juega mucho más que un gobierno autonómico. Salvo que Ayuso arrase con una mayoría absoluta, Pablo Casado se juega literalmente su liderazgo si Ayuso solo puede gobernar con Vox, adiós al discurso de rechazo a los ultras que hizo en la moción de censura del mes de octubre. Si pierde, será una derrota más que se le imputará a él por no poner orden en el 'trumpismo' de la presidenta madrileña. En la izquierda, ya es definitivo que serán tres las candidaturas. Más Madrid defiende su espacio y su trabajo en la comunidad y le dice no a Iglesias. Pablo Iglesias se juega salvar su proyecto político y también su día después cuando puede ser simplemente un diputado regional tras abandonar La Moncloa. Y el PSOE necesita mantener, como mínimo, su posición de primera fuerza para no considerar un fracaso el resultado. Con todas esta cartas en juego, el estruendo de aquí al 4 de mayo puede ser atronador. Ahí va un compromiso, intentaremos no olvidarnos de que hay vida más allá de la Puerta del Sol. Y si no cumplimos , ya pueden reclamarlo.