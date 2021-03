Dicen los especialistas que cuando la réplica de un terremoto es de mayor magnitud que el movimiento original, ya podemos catalogarla de sismo principal. Observando lo que viene sucediendo en la política española desde hace menos de una semana, en el lenguaje científico, propio de los sismólogos, deberíamos convenir que la sacudida murciana fue sólo un sismo premonitorio, un mero anuncio de lo que se avecinaba. A la espera de lo que suceda a partir de mañana en la comunidad donde todo se originó y donde se verá la moción de censura de socialistas y ciudadanos, que desencadenó el efecto reflejo, vemos cómo los acontecimientos posteriores han conseguido una amplificación tan descomunal en el epicentro peninsular, que de Murcia ya sólo parecen ocuparse los murcianos, a su pesar y el de Inés Arrimadas, que admite no haber sabido explicar a tiempo, las prácticas escandalosas del gobierno en el que, por cierto, estaba su propio partido.

Por eso, Ciudadanos anda buscando desesperadamente la salida de su laberinto y Unidas Podemos, por su parte, está orientando su brújula para encontrar la ruta adecuada. Curiosamente, los dos partidos representantes de la mal llamada nueva política, actuando con el peor método de la vieja. Y así, fue como todo parecía que iba a cambiar, para que al final nada cambiara. Bueno, sí, lo más viejo todavía, la derecha tradicional, que no supo matar al padre a tiempo, notando en su cogote el resoplido de sus resentidos antepasados. Y para neutralizarlos, elige como rival favorito al que considera representante de un comunismo tan antiguo como ellos. Y así, con eslóganes binarios y discursos populistas, ambos esgrimen un lenguaje guerracivilista como si 80 años no fueran nada y aquellas heridas ya hubieran cicatrizado. No es que vuelvan las dos Españas. Es que nunca se fueron. Tristemente.