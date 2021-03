Mónica García: "Estábamos preocupados porque Podemos no llegaba al 5% y ahora eso está resuelto"

La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha publicado este martes un vídeo en el que ha explicado por qué ella y su formación no aceptan la propuesta de Pablo Iglesias para concurrir a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid de forma conjunta y ha confirmado que se presentarán de forma independiente a las elecciones.

"Quiero presentarme a las elecciones y ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid", afirmaba García en su vídeo. "Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles con el anuncio de elecciones en Madrid (...) Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos (...) Quiero presentarme a las elecciones", decía la que será la candidata de Más Madrid a los comicios.

Horas después de la publicación de este mensaje, Mónica García ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25' para explicar una decisión que permite que haya 3 partidos de izquierdas en las elecciones, "ampliando el espectro" para todos los votantes de izquierda. En su entrevista con Pepa Bueno, la candidata de Más Madrid ha reconocido que el objetivo común es "sacar a Ayuso y a Vox de la Puerta del Sol" y se ha mostrado convencida de que no va a tener "ningún problema" con Pablo Iglesias.

Es verdad que incrementa la polarización. Estamos un poco cansados de la política crispada y polarizada. Nosotros vamos a apostar por la política que importa. Estamos en una pandemia y en una crisis y hay que bajar a la calle más que al barro. Veremos cómo se desarrolla.

Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que hay una serie de brechas acrecentadas por la pandemia que son las que nos importan. Los electores deberían pensar en esto. La pandemia nos ha agitado y creo que debe ser lo que importe en esta campaña.

Ha pesado más en la decisión que hace dos días estábamos preocupados porque Unidas Podemos no llegaba al 5% y ahora eso está resuelto. Esto moviliza. Cualquier elector que quiera cambiar el gobierno y sea lo suficientemente exigente va a tener opciones y a tener un espectro más amplio. Tenemos que conseguir que la gente se involucre y sienta que al final su futuro depende de las pequeñas piedras que pongamos desde el 5-M. Teniendo 3 opciones con posibilidad de arrebatar la Puerta del Sol creo que es lo mejor.

No solo diría que (la tensión entre partidos de izquierda) se ha suavizado sino que se ha eliminado. Hemos tenido una convivencia ejemplar entre los grupos progresistas con Podemos y con el PSOE. Hemos hecho estrategias conjuntas, hemos estado al unísono y hemos tenido un frente común para que Ayuso, sus políticas y los 25 años del PP salgan de la Puerta del Sol. Llevamos mucho camino recorrido. No vamos a tener ningún problema.

No va a cambiar con Iglesias. No lo creo. Nos jugamos que gane Ayuso con la ultraderecha, con todo lo que hemos visto este año de desgobierno con una presidenta que se ha fijado más en ella misma que en solventar el peor momento para los madrileños. Estoy convencida de que no vamos a tener ningún problema.

Me encuentro agitada, convulsa, pero animada. Lejos de todo análisis y turbulencia, no deja de ser una oportunidad. Llevamos un año criticando las políticas de Ayuso. Yo desde dentro he visito la de palos en las ruedas que pueden poner unas políticas. Es verdad que 25 años del PP y de su red clientelar no van a ser fáciles de desmantelar, pero es un gran reto. Estoy animada.

Solo ha habido una noche en la que he dormido mal y es en la que pensaba que Podemos no iba a llegar al 5%. Era una preocupación. No nos podía volver a pasar lo mismo que en 2015, donde nos quedamos a nada de quitarle el puesto a Cifuentes. Una vez que esto se ha despejado creo que se ha disipado. Es una muy buena noticia para que nadie se quede en casa. Es un revulsivo para que la gente se anime a votar. El objetivo es que Ayuso y Vox salgan de la Puerta del Sol.

Los condicionantes son adversos. Que caiga en un martes, que sea un día laborable... Vamos a pedir que sea un día festivo. Las preocupaciones de la gente son otras y esas las tiene que resolver la política. La política sirve, la política ayuda, condiciona las vidas... Estoy de acuerdo en que ahora mismo supongo que hay un ambiente de hastío y de hartazgo, pero el porvenir que nos viene lo soluciona la política en gran parte.

(Sobre si ha mantenido conversaciones con el PSOE para una lista conjunta) No. En absoluto. Llevamos mucho tiempo hablando con el PSOE y con Podemos por la situación de Madrid. Estábamos todos de acuerdo en que todavía no nos daban los números pero Ayuso tenía que salir. Siempre hemos tenido comunicación directa con Gabilondo y Serra en ese sentido, pero lo que es ahora como una opción de ir juntos, no. No ha habido una negociación a dos con el PSOE.