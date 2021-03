Me han hecho gracia las críticas al supuesto machirulismo de Pablo Iglesias por pretender unificar su candidatura con Más Madrid y, se sobreentiende, relegar a Mónica García, la candidata de ese partido. Me ha hecho gracia porque creo que no hay tal despliegue de macho alfa; sí ha habido cierto intento de avasallamiento pero lo habría habido igual si el candidato de Más Madrid hubiese sido un hombre. En cualquier caso es gracioso porque esas líneas rojas que cruzan la habitación en diagonal como las antirrobo y que resulta casi imposible salvar, son responsabilidad de Iglesias y su partido. Esa ultrasensibilidad ha acabado volviéndose en su contra. Y Mónica García, que ha dado un discurso hoy estupendo y tiene razón en muchas de las cosas que dijo, no la tiene cuando habla de testosterona. Pero es gracioso que la nombre porque además últimamente en la política española lo gracioso es delito, engorda o es injusto.