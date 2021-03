La opinión de Carles Francino

“Madrid no es una serie de Netflix”. Me parece una de las mejores frases desde que el volcán electoral entró en erupción hace apenas una semana. No me meto en si ese rechazo contundente de ‘Más Madrid’ a la oferta de confluencia de Pablo Iglesias es un acierto o un error. Sólo el tiempo nos dirá si se trata de una decisión acertada o del enésimo ejemplo para confirmar aquella especie de maldición según la cual la izquierda española sólo está unida en la cárcel. Y luego gobierna la derecha. Yo no lo sé y creo que a estas alturas nadie puede saberlo. Por eso me quedo sólo con la frase de “Madrid no es una serie de Netflix” porque me parece brillante. Pero sobre todo porque creo que señala uno de los males más dañinos que sufre actualmente la política: la tentación de convertirse en espectáculo, sin más; de seguir las pautas del entretenimiento televisivo a base de peleas, de golpes bajos, de ocurrencias y de eslóganes tan ridículos -y tan peligrosos- como “comunismo o libertad”.

La pena es que mientras asistimos a este enloquecido desfile de pavos reales hay miles de compatriotas que están de luto, centenares de miles han perdido el trabajo, hay empresas sanas que se tambalean por la pandemia, hospitales al límite, la salud mental de muchas personas agotando la reserva, un montón de jóvenes sin futuro, dependientes que no reciben su ayuda y además un miedo general a que el virus no vuelva a dispararse antes de que estemos vacunados. Todos son magníficos elementos para rodar una serie. Lo malo es que se trata de la vida real, aunque algunos -y algunas- con mando en plaza se hayan montado su propia película.