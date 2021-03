La polémica del día

La decisión del Gobierno alemán de sacar a Baleares de la lista de zonas de riesgo por coronavirus ha hecho que los turistas de aquel país hayan agotado en unas horas las plazas de vuelos disponibles hacia las islas para las próximas fiestas, a pesar de que las líneas que operan han habilitado más de 300 vuelos adicionales. El boom es una inyección de oxígeno para el muy dañado sector turístico que puede ser el prólogo de un verano prometedor.

La buena noticia choca con un par de paradojas. La primera, que puedan llegar a las islas, con una PCR negativa, ciudadanos alemanes provenientes de zonas que casi cuadruplican la tasa de incidencia en Baleares. Y segunda, la más señalada, que estos turistas alemanes puedan viajar a Baleares mientras los españoles no podremos hacerlo por el cierre perimetral peninsular establecido para san José y Semana Santa. Todo tiene su lógica. Alemania no ha cerrado sus fronteras y Baleares no está sometida a cierre perimetral como las comunidades peninsulares. Pero a veces tres sumas lógicas dan un resultado ilógico.