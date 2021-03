Los premios EDEBÉ de literatura juvenil 2021: "Los chavales no son tiktokers empedernidos"

La novela que ha obtenido el premio Edebé en la categoría de Literatura Infantil lleva por título 'El club de las cuatro emes', y cuenta la historia de un grupo de chavales que acaban desentrañando una intriga con el trasfondo de los juegos de azar. De ella el jurado ha dicho que se trata 'una novela clásica de aventuras y suspense, con una voz narrativa muy sólida. La trama es sorprendente y divertida, con una mezcla de misterio y humor perfectamente hilvanados, pero lo que destaca es el tema, muy original y nunca visto hasta ahora en literatura infantil: la ludopatía, la adicción al juego y sus aspectos más nocivos'.

Su autor es Juan Ramón Santos, y ya contaba con un extenso haber en la literatura convencional, siendo éste su debut en el género infantil. Juan Ramón nos cuenta que, además de las “cuatro emes”, hay una quinta que, “de hecho es la primera”. Y esa no es otra que Mafalda, su hija. “Lo escribí para ella”, cuenta, “siempre había hecho literatura adulta y me apetecía escribir algo que ella pudiera disfrutar”.

Mafalda, es, además, junto a su mujer, su lectora más crítica. “Son las que más pegas me ponen, pero eso es bueno, porque así, cuando el libro sale de casa, ya ha pasado ese filtro”, dice Juan Ramón, que asegura que su exigencia no ha disminuido en absoluto a la hora de escribir esta obra por estar dirigida a un público infantil. “Es un público muy exigente, porque no tienen ningún problema en rechazar lo que no les gusta”, añade.

Pablo Gutiérrez, ganador en la categoría juvenil

Federico García Lorca escribió que "el teatro es una escuela de llanto y de risa, y el mejor instrumento para la edificación de un país" y efectivamente el teatro, a cualquier edad, pero especialmente en la adolescencia, puede ser una puerta de entrada maravillosa para descubrir el mundo de la literatura y de la palabra. A su vez ejerce, en muchas ocasiones, de fuerza liberadora y motivadora en una etapa de la vida muy transcendente en la que se forja parte de nuestra identidad. Todo esto se refleja en la novela ‘El síndrome de Bergerac’. Una comedia heroica. ganadora del Premio EDEBÉ de Literatura Juvenil 2021, donde su autor, novelista y profesor de instituto, Pablo Gutiérrez, hace un homenaje a la magia del teatro, a la educación y al talento de los jóvenes.

Pablo también tenía experiencia en la literatura convencional, y la historia narrada en su obra se inspira en una experiencia personal vivida en las aulas. “El pasado curso fui profesor de literatura universal, una asignatura de desdoble. Tenía pocos alumnos y eran todos valientes, entusiastas e inteligentes. En un momento dado, se nos presentó la posibilidad de representar ‘Cyrano de Bergerac’, que es una obra complicadísima, pero acabamos haciendo algo muy bonito”.

Pablo asegura que ha escrito “el libro que necesitaba escribir. Una visión optimista y luminosa entre tanta oscuridad. Sobre la vida, y también sobre la educación. Porque los chavales no son tiktokers empedernidos y medio lunáticos. Son personas que tienen en sus corazones lo mismo que nosotros, sólo que más jóvenes”.