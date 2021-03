Iturralde González analiza el posible penalti a Carrasco en Stamford Bridge: "No es una locura si lo pita"

Poco antes de la media hora de juego entre el Chelsea y el Atlético de Madrid en la vuelta de octavos de final en Stamford Bridge, pudo haber penalti favorable al equipo español en una acción entre César Azpilicueta y Yannick Carrasco.

Los jugadores del equipo rojiblanco reclamaban un agarrón del zaguero español sobre el jugador belga. Iturralde González analizó lo sucedido con Dani Garrido en 'Carrusel Deportivo'.

"Si pita penalti no pasa nada, no es una locura si lo pita. No le llega a sujetar, no estamos hablando de un agarrón, pero a este nivel no van a pitar ninguna de esas. Pero no es ninguna locura si lo pita porque dice que no le deja avanzar".